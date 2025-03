Rasyonel sayılar, matematiğin temel konuları içinde yer alan isimlerin başında gelir. Kafa karıştırıcı gibi görünse de aslında öğrenilmesi oldukça kolay olan rasyonel sayı nedir sorusunu beraber yanıtlayalım.

Sayı Nedir?

Rasyonel sayılar nedir sorusuna yanıt vermeden ve rasyonel sayılara örnekler göstermeden önce sayı hakkında kısaca bilgi sahibi olmak gerekir. Sayı dediğimiz şey rakamlardan ibarettir, tüm rakamlar birer sayıdır ancak her sayı rakam değildir. Rakamlar, sayıları yazabilmemiz için oluşturulmuş çeşitli sembollerdir. Rakamlar 0 ile başlayarak; 1,2,3,4,5,6,7,8,9 şeklinde ilerleyen toplamda 10 sembolden oluşur. Bu ifadelerin her biri rakamdır ve sayıdır ancak 28 dediğimizde bu bir sayıdır ve 2 ile 8 rakamlarının bir araya gelmesiyle oluşur. Sayıların olma sebebi en basit haliyle insanların yaşamlarını kolaylaştırmaktır. Hayatın her alanında sayılara ihtiyaç duyulur. Sayıları kolay anlamlandırmak için matematikte sayılar çeşitli bölümlere ayrılır. Bu bölümler; doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayılar şeklinde ayrılabilir. Peki bu konular içinde yer alan rasyonel sayılar nelerdir? Rasyonel sayılar konu anlatımı detaylarını merak edenler, rasyonel sayılara örnekler ile aradığı cevapları bulabilirler.

Rasyonel Sayı Nedir?

Tam sayı, kesirli bir ifade ile gösterilmeyen diğer bir deyişle ondalık olmayan, virgül içermeyen sayılar bütünüdür. İsminden de anlaşılacağı üzere çok basit bir tabirle; bölünmemiş, parçalanmamış sayılar da denebilir. Tam sayılar, eksi sonsuzdan başlayarak artı sonsuza kadar olan tüm aralığı kapsar ve ‘Z’ sembolü ile gösterilir. Buradan da anlaşılacağı üzere tam sayılar hem negatif hem de pozitif olabilmektedirler. Peki rasyonel sayı nedir? Rasyonel sayılar ise tam sayılar sayıların kullanılması ile elde edilir. İki tam sayı arasındaki oranla oluşturulan rasyonel sayılar için kısaca tam sayıların oranlanmış halleri diyebiliriz. Matematik konuları içinde irrasyonel sayılara da sıklıkla rastlanır. Rasyonel sayı nedir sorusunun cevabını daha iyi anlamak için irrasyonel sayıların ne demek olduğunu bilmek gerekir. İrrasyonel sayılar adından da anlaşılacağı gibi rasyonel olmayan sayılara verilen isimdir. Mesela köklü sayıların bazıları rasyonel bazıları ise irrasyoneldir. Kökten çıkabilen sayılar rasyonelken, kökten çıkamayan sayılar irrasyonel olarak kabul görür. Rasyonel sayılar nelerdir dediğimizde; kesirler, ondalık ve virgüllü sayılar bu tanımın içine girer. Kesirler öğretilen ilk matematik konuları içinde yer alır ve rasyonel sayılar için kesirlerin genişletilmiş hali demek mümkün olacaktır. Rasyonel sayıların bir diğer ismi ise oranlı sayılardır. Tam sayıların ‘Z’ sembolü ile ifade edildiğinden söz etmiştik, rasyonel sayılar ise “Q” sembolü ile gösterilir.