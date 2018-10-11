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Ratiopharm Ulm: 103 - Galatasaray: 92 | MAÇ SONUCU

Galatasaray, 7DAYS Eurocup A Grubu ikinci maçında Almanya deplasmanında Ratiopharm Ulm ekibine normal süresi 78-78 sona eren mücadelede 103-92 yenildi

11 Ekim 2018 Perşembe, 00:43 | Güncelleme: İHA

Galatasaray, 7DAYS Eurocup A Grubu ikinci maçında Almanya'da Ratiopharm Ulm ekibiyle karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar maça Tai Webster, Jaka Klobucar, Caner Erdeniz, Nigel Hayes, Zach Auguste beşiyle başladı.

Aslan, ilk periyodu 25-19 önde tamamladı. İkinci periyotta Alman ekibi daha etkili olunca, Galatasaray soyunma odasına 46-43 geride girdi. Galatasaray, 3. çeyreğe iyi başladı ve bu bölümü 66-52 önde bitirdi.

Son çeyrek büyük çekişmeye sahne olurken, normal süre 78-78 eşitlikle sona erdi. Uzatma periyodunda ev sahibi ekip, hücumda daha etkili olunca sarı-kırmızılılar salondan 103-92 mağlup ayrıldı.

Mücadelede Galatasaray adına en skorer oyuncu 26 sayıyla Nigel Hayes oldu.

 

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