Olay Hindistan'ın Panipat şehrinde meydana geldi. Bir düğüne katılmak için şehre gelen 4 genç, düğünün gerçekleştirileceği bölgede bulunan demiryollarına giderek raylarda fotoğraf çekmek istedi.

Raylar üzerinde poz vererek 'selfie' çeken 4 genç, üzerlerine gelen treni fark ederek diğer raylara atladı. Gençlerden 3'ü, atladıkları rayda hareket halinde bulunan öteki treni fark etmeyerek, tren çarpması sonucu olay yerinde can verirken, diğer arkadaşlarının aksine farklı tarafa atlayan genç olaydan yara almadan kurtuldu.

Hint basını, hayatını kaybeden gençlerden ikisinin 19, birinin de 18 yaşında olduğunu, yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Yerel medya 2017 yılında yine 3 kişinin raylar üzerinde selfie çekmeye çalıştığı sırada tren çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

UZMANLAR UYARDI: SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI TEHLİKELİ

Uzmanlar, gençler arasında adeta bir hastalık gibi çoğalan sosyal medya bağımlılığının tehlikeli ve çok riskli olduğunu belirtti. Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre ise 2011-2017 yılları arasında dünya genelinde 259 kişi 'selfie' çekmeye çalışırken hayatını kaybetti. 'Selfie ölümlerinin' en yaygın olduğu ülkelerin ise başlıca Hindistan, Rusya, ABD ve Pakistan olduğu duyuruldu.