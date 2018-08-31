Reading - Sheffield Wednesday maçı istatistikleri

Reading ve Sheffield Wednesday, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 2 puanlı Reading 23. sırada bulunuyor, Sheffield Wednesday 7 puana sahip ve 14. sırada. Reading son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sheffield Wednesday son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 371 kodlu maçı oynayanlar; Reading galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Sheffield Wednesday galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Reading son haftadaki Cardiff City müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Sheffield Wednesday ise Norwich City maçında 5-1 kazandı.

Reading, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Reading, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Sheffield Wednesday, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sheffield Wednesday 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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