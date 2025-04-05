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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 1 - Valencia: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Madrid: 1 - Valencia: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 30. haftasında Real Madrid, evinde Valencia'ya 2-1 mağlup oldu. 15'te Mouctar Diakhaby ve 90+5. dakikada Hugo Duro'nun gollerine engel olamayarak sahadan mağlubiyetle ayrılan Real Madrid, 63 puanda kaldı. Zorlu deplasmanda galibiyete ulaşan Valencia ise puanını 34'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 20:19 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:19
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        Real Madrid'e Valencia şoku!
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        İspanya LaLiga'nın 30. haftasında Real Madrid, evinde Valencia'yı ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Valencia oldu.

        Valencia, 15. dakikada Mouctar Diakhaby'nin attığı golle Real Madrid karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        Real Madrid'e beraberliği getiren golü 50. dakikada Vinicius Junior attı. Valencia, Hugo Duro'nun 90+5. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

        Ev sahibi Real Madrid'de golü atan Vinicius, 13. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.

        Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya 85. dakikada dahil oldu.

        Valencia, bu galibiyetle birlikte Santiago Bernabeu'da 17 yıl sonra kazandı ve bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.

        Bu sonucun ardından Real Madrid, 63 puanda kaldı. Valencia ligde 34 puana yükseldi.

        Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Alaves deplasmanına gidecek. Valencia, sahasında Sevilla'yı konuk edecek.

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