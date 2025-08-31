Habertürk
        Real Madrid: 2 - Mallorca: 1 | MAÇ SONUCU

        Real Madrid: 2 - Mallorca: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 2025-2026 sezonunun 3. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 2-1 mağlup etti. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 37. dakikada attığı golle galibiyette rol oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 00:53 Güncelleme: 31.08.2025 - 00:53
        Arda attı, Real Madrid kazandı!
        Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 3. haftasında evinde Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

        Santiago Bernabeu Stadı'na oynanan maçta Mallorca, 18. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

        Real Madrid, 37. dakikada milli futbolcu Arda Güler'in kafa golüyle eşitliği yakalarken 38. dakikada Vinicius Junior'ın golüyle 2-1 öne geçti.

        Arda Güler'in 55. dakikadaki golü ise elle oynama kararı sonrasında iptal edildi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 72. dakikada oyundan çıktı.

        Maçı 2-1 kazanan Real Madrid, sezona 3'te 3'le başladı.

