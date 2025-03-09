Real Madrid: 2 - Rayo Vallecano: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 27. haftasında Real Madrid, evinde Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti. İlk yarıda Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'un attığı gollerle galibiyete ulaşan Real Madrid, puanını 57'ye yükseltti. Rayo Vallecano ise haftayı 36 puanla tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 27. haftasında Real Madrid, evinde Rayo Vallecano'yu konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Real Madrid oldu.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kylian Mbappe ve 34. dakikada Vinicius Junior kaydetti.
Rayo Vallecano'nun tek golü 45+2. dakikada Pedro Diaz'dan geldi.
ARDA GÜLER YEDEK BEKLEDİ
Yedek kulübesinde bulunan Arda Güler, oyuna dahil edilmedi.
REAL MADRID ZİRVE YARIŞINA DEVAM ETTİ
Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 57'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Rayo Vallecano ise 36 puanda kaldı.
Real Madrid, gelecek hafta Villarreal deplasmanına gidecek. Vallecano ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.