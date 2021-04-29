Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman, saat k

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off 4. maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:00'de İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk oluyor. Final Four hedefiyle sahaya çıkacak olan temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

REAL MADRID ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Anadolu Efes karşılaşması bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES'İN 718. MAÇI

Anadolu Efes, Real Madrid karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 718. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 717 karşılaşmada 408 galibiyet ve 309 yenilgi yaşadı.