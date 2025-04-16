Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal, sahasında Real Madrid'i konuk etti. Mücadelenin sonunda gülen taraf 3-0'lık skorla İngiltere temsilcisi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı rövanş maçları ile devam ediyor. Real Madrid ve Arsenal, bu akşam yarı finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Real Madrid - Arsenal maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Real Madrid - Arsenal maçı için heyecan dorukta. İngiltere temsilcisi Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanya'nın Real Madrid takımını konuk etti. Eflatun-beyazlılar, deplasmanda Arsenal'e 3-0 yenilerek rövanş öncesinde tur şansını zora soktu. Arsenal ve Real Madrid rövanş maçı için beklenen gün geldi. Yarı finale yükselen takımın belli olacağı maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı yanı sıra Arda Güler’in akıbeti merak konusu oldu. Milli futbolcu, ilk mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı. Peki Real Madrid - Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Arsenal maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?
REAL MADRİD - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları devam ediyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Real Madrid ile Arsenal çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya gelecek.
Real Madrid - Arsenal maçı, 16 Nisan Çarşamba bugün TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL MADRİD - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele, Tabii Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.
Mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek.
REAL MADRİD - ARSENAL MAÇI CANLI İZLE
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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler'in karşılaşmaya yedeklerde başlaması bekleniyor. Güler'in ilerleyen dakikalarda forma giyme ihtimali bulunuyor.
Milli yıldızın maçın ilerleyen dakikalarında süre alıp almayacağı ise teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kararına bağlı olacak.
Güler, ilk karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Ancelotti'nin şu ilk 11 ile sahaya çıkması tahmin ediliyor: Courtois, Fran Garcia, Rüdiger, Asencio, Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappe.
Arsenal'in ise David Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Jorginho, Decian Rice, Saka, Merino, Martinelli muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor.