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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 17 NİSAN: Altın yükselişini sürdürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 17 Nisan Perşembe verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. Ticaret savaşının güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte, ons altın 3300 doları görerek rekor tazeledi. Güncel verilere göre, gram altın 4 bin 64 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 6 bin 503 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 17 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 07:48 Güncelleme: 17.04.2025 - 00:09
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        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Zayıflayan dolar, artan ticaret gerginlikleri ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin güvenli liman talebini artırmasıyla altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret savaşının güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte, ons altın 3.300 doları görerek rekor tazeledi. Yaklaşık yüzde 1,63'lük yükselişle 4 bin TL'yi aşan gram altın ise saat 17.00 itibarıyla 4 bin 64 TL'den işlem görüyor. İşte, 17 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GOLDMAN ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

        ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs 2025 sonu altın fiyatı tahminini 3 bin 300 dolardan ons başına 3 bin 700 dolara yükseltti. Banka’nın notunda, “Resesyon yaşanırsa, ETF girişleri hızlanabilir” denildi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.064,9130

        Satış: 4.065,3780

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.306,79

        Satış: 3.307,59

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.503,8600

        Satış: 6.646,8900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.018,8200

        Satış: 26.509,7900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.665,00

        Satış: 26.834,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.944,90

        Satış: 13.271,06

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.970,96

        Satış: 26.460,95

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.023,57

        Satış: 27.706,16

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.234,25

        Satış: Satış: 3.172,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.731,34

        Satış: 3.925,11

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.257,00

        Satış: 67.139,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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