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        Haberler Bilgi Spor Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Real Madrid-Arsenal maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de var mı?

        Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları için heyecan dorukta. Real Madrid ve Arsenal yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler Real Madrid-Arsenal maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. İlk maçta Arsenal sahasında konuk ettiği Real Madrid'i 3-0 mağlup etmişti. İspanyol devinde milli futbolcu Arda Güler, maçta forma şansı bulamamıştı. Peki, Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 11:12 Güncelleme: 16.04.2025 - 08:41
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        Real Madrid-Arsenal maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Real Madrid, Arsenal karşısında turu geçebilmek için tarihi galibiyet arıyor. Arsenal ise avantajını koruyarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyenler maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalını merak ediyor. Peki Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Arsenal maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar…

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        REAL MADRİD-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?,Real Madrid-Arsenal maçı, 16 Nisan Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak.

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        REAL MADRİD-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak dev mücadele, Tabii Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

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        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasının ardından oynanan play-off maçlarında Arda Güler'e forma şansı vermedi.

        Arsenal ile oynanan ilk maçta da forma şansı bulamayan Arda Güler'in rövanş mücadelesini de yedek kulübesinde tamamlaması bekleniyor.

        Carlo Ancelotti'nin şans vermesi halinde Güler'in maçta oynayabileceği değerlendiriliyor.

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        MUHTEMEL İLK 11'LER

        Real Madrid'te milli futbolcu Arda Güler'in yedek beklemesi, Ancelotti'nin ise şu ilk 11 ile sahaya çıkması tahmin ediliyor: Courtois, Fran Garcia, Rüdiger, Asencio, Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappe.

        Arsenal'in ise David Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Jorginho, Decian Rice, Saka, Merino, Martinelli muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor.

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        REAL MADRİD-ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

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