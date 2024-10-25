İspanya La Liga’nın 11. haftasında El Clasico heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluğun iki önemli adayı Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geliyor. Eflatun-beyazlılar, ezeli rakibini mağlup ederek puan sıralamasındaki farkı kapatma hesapları yapıyor. Barcelona ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Bezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo’nun yokluğunda Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki Real Madrid - Barcelona maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler El Clasico’da oynayacak mı? İşte, Real Madrid - Barcelona maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…