Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
Real Madrid, İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona tarafından hezimete uğratıldı. El Clasico'da ezeli rakibine 5-2'lik skorla mağlup olan eflatun-beyazlılar, İspanya Kral Kupası'nda moral arıyor. Ancelotti'nin öğrencileri, son 16 turunda Celta Vigo karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Gözler ise Arda Güler'e çevrilmiş durumda. Milli oyuncunun ilk 11'de olup olmadığı merak ediliyor. Peki Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı yayın kanalı, saati muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair diğer detaylar haberimizde.
Real Madrid, İspanya Süper Kupa final mücadelesinde Barcelona'ya yenildi. El Clasico'da ezeli rakibine 5-2 mağlup olan eflatun-beyazlılar, kupaya veda etti. Yaşadığı hezimeti unutmak isteyen Real Madrid, bu kez İspanya Kral Kupası'nda sahne alacak. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, son 16 turunda Celta Vigo'yu konuk edecek. Eflatun-beyazlılar, rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Ancelotti’nin kadro tercihi araştırılırken gözler milli oyuncu Arda Güler’e çevrildi. Peki Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11’ler ve diğer detaylar…
REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Celta Vigo maçı, 16 Ocak 2025 Perşembe günü (bugün) saat 23:30’da başlayacak.
REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı hakem Jose Munuera Montero yönetecek.
ARDA GÜLER İLK 11’DE OYNAYACAK MI?
İspanya Kral Kupası son 32 turunda milli oyuncumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başlamış ve 2 gol atarak takımının üst tura yükselmesine önemli bir katkı sağlamıştı.
Bu mücadelede de Arda Güler'in maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni; Arda Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappe
Celta Vigo: Villar; Rodriguez, Dominguez, Starfelt; Mingueza, Beltran, Moriba, Cervi; Duran, Bamba, Iglesias
REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla kanala üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tivibu.com.tr/spor