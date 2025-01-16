Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta? Kral Kupası Real Madrid - Celta Vigo maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler ilk 11'de mi?

        Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

        Real Madrid, İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona tarafından hezimete uğratıldı. El Clasico'da ezeli rakibine 5-2'lik skorla mağlup olan eflatun-beyazlılar, İspanya Kral Kupası'nda moral arıyor. Ancelotti'nin öğrencileri, son 16 turunda Celta Vigo karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Gözler ise Arda Güler'e çevrilmiş durumda. Milli oyuncunun ilk 11'de olup olmadığı merak ediliyor. Peki Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı yayın kanalı, saati muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair diğer detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 13:10 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Real Madrid, İspanya Süper Kupa final mücadelesinde Barcelona'ya yenildi. El Clasico'da ezeli rakibine 5-2 mağlup olan eflatun-beyazlılar, kupaya veda etti. Yaşadığı hezimeti unutmak isteyen Real Madrid, bu kez İspanya Kral Kupası'nda sahne alacak. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, son 16 turunda Celta Vigo'yu konuk edecek. Eflatun-beyazlılar, rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Ancelotti’nin kadro tercihi araştırılırken gözler milli oyuncu Arda Güler’e çevrildi. Peki Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11’ler ve diğer detaylar…

        2

        REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Madrid - Celta Vigo maçı, 16 Ocak 2025 Perşembe günü (bugün) saat 23:30’da başlayacak.

        3

        REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Karşılaşmayı hakem Jose Munuera Montero yönetecek.

        4

        ARDA GÜLER İLK 11’DE OYNAYACAK MI?

        İspanya Kral Kupası son 32 turunda milli oyuncumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başlamış ve 2 gol atarak takımının üst tura yükselmesine önemli bir katkı sağlamıştı.

        Bu mücadelede de Arda Güler'in maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        5

        REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni; Arda Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

        Celta Vigo: Villar; Rodriguez, Dominguez, Starfelt; Mingueza, Beltran, Moriba, Cervi; Duran, Bamba, Iglesias

        6

        REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla kanala üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tivibu.com.tr/spor

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?