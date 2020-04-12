Real Madrid'e transferi an meselesiydi

Ligue 1 ekibi PSG'nin eski futbolcusu Jerome Rothen, takımın süper yıldızı Kyliann Mbappe'nin geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Radio Montecarlo'ya konuşan Rothen, "Kulüpteki kaynaklardan öğrendiklerime göre Mbappe'nin Madrid'e transferi tamamlanmak üzereydi." ifadelerini kullanırken koronavirüs salgını öncesi büyük transferin gerçekleşmek üzere olduğunu öne sürdü.

Mbappe'nin PSG'den bir şekilde ayrılacağına inandığını söyleyen Rothen, "Bu krizden dolayı transfer ertelendi ancak şuna eminim ki Mbappe'nin PSG'de kalmasının yolu yok." şeklinde konuştu.

PSG formasıyla üçüncü yılını geçiren 21 yaşındaki Mbappe, bu sezon 33 maçta 30 gol atıp 10 asist yaptı.