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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Real Madrid Endrick transferinde mutlu sona ulaştı!

Brezilya'nın dünya futboluna armağan etmeye hazırlandığı yeni genç yeteneği Endrick'i Real Madrid kaptı. İspanyol devinin, 16 yaşındaki yıldız için Palmeiras'a ödeyeceği bonservis bedeli ise dudak uçuklattı.

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  • Real Madrid Endrick transferinde mutlu sona ulaştı!

    Futbolcu fabrikası Brezilya'nın yetiştirdiği son yetenek olan Endrick, dünya devlerini peşine takarken, transfer yarışını Real Madrid kazandı.
  • Real Madrid Endrick transferinde mutlu sona ulaştı!

    İspanyol devi, PSG ve Barcelona'nın da istediği 16 yaşındaki genç futbolcunun transferi konusunda kulübü Palmeiras ile anlaşmaya vardı.
  • Real Madrid Endrick transferinde mutlu sona ulaştı!

    Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Endrick 18 yaşına basacağı 21 Temmuz 2024'te Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
  • Real Madrid Endrick transferinde mutlu sona ulaştı!

    Son dönemde yöneldiği gençleşme hamlesine bir yenisini daha ekleyecek olan Real Madrid, daha önce Vinicius Junior ve Rodrygo gibi Brezilyalı genç yetenekleri de kariyerlerinin başında kadrosuna dahil etmişti. 

     
  • Real Madrid Endrick transferinde mutlu sona ulaştı!

    BONSERVİSİ DUDAK UÇUKLATTI!

    Eflatun-beyazlıların Endrick için Palmeiras'a ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.
  • Real Madrid Endrick transferinde mutlu sona ulaştı!

    16 yaşındaki golcü için Real Madrid'in kasasından 72 milyon euro çıkacak.
  • Real Madrid Endrick transferinde mutlu sona ulaştı!

    Endrick'in ailesi yakın zamanda Madrid'e gelerek İspanyol ekibiyle sözleşme şartlarını görüşecek.
  • Real Madrid Endrick transferinde mutlu sona ulaştı!

    Santrfor pozisyonunda oynayan 2006 doğumlu genç yetenek sol ayağını etkili kullanıyor.
  • Real Madrid Endrick transferinde mutlu sona ulaştı!

    Endrick, bu sezon Palmeiras formasıyla 7 maça çıkarken, 306 dakikaya 3 gol, 1 asist sığdırdı.
  • Real Madrid Endrick transferinde mutlu sona ulaştı!

    Geleceğin yıldız adayı, Brezilya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda ise 4 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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