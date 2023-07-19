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        Haberler Futbol Real Madrid'in ABD kampı kadrosu belli oldu: Arda Güler... - Futbol Haberleri

        Real Madrid'in ABD kampı kadrosu belli oldu: Arda Güler...

        Yeni sezon öncesi 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hazırlıklarını ABD'de sürdürecek olan Real Madrid'in kamp kadrosu belli oldu. Milli oyuncu Arda Güler'de kadroda yer alıyor

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 16:35
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        Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
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        ABD’de 4 farklı şehirde 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 'Soccer Champions Tour' a katılmak üzere ABD’ye hareket edecek olan Real Madrid ‘in kamp kadrosu açıklandı. Kadroda yeni transferler Arda Güler, Jude Bellingham, Joselu’ da yer aldı.

        25 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        "Courtois, Lunin, Diego Pineiro, Fran, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Odriozola, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Nico Paz, Vini Jr, Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz"

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