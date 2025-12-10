Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçı Arda Güler ilk 11 oynayacak mı?

        Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta final gibi bir maça sahne oluyor. Real Madrid sahasında İngiliz devi Manchester City konuk ediyor. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak dev maç öncesinde, Real Madrid - Manchester City maçının saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Real Madrid - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte Real Madrid - Manchester City maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 19:29 Güncelleme: 10.12.2025 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Devler Ligi'nde heyecan 6. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Real Madrid, Manchester City ile karşı karşıya geliyor. İspanyol devi Real Madrid, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Manchester City'i eli boş göndermek istiyor. Manchester City ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak ilk 8 için önemli bir avantaj etmek istiyor. Peki, "Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçı Arda Güler oynayacak mı?" İşte Real Madrid - Manchester City maçı muhtemel 11'leri...

        2

        REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Madrid - Manchester City maçı 10 Aralık Çarşamba bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

        3

        REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

        Milli yıldızımı Arda Güler, Manchester City'e karşı mücadeleye maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        5

        MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

        Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos; Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr; Garcia

        6

        Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        ABD bir petrol tankerine el koydu
        ABD bir petrol tankerine el koydu
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."