        Real Madrid-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Marsilya maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

        Real Madrid-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu başlıyor. Lig aşamasının ilk haftasında İspanyol devi Real Madrid, evinde Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı ağırlıyor. La Liga'da çıktığı 4 maçı da kazanarak zirveye yerleşen eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne de iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Real Madrid-Marsilya maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırma konusu olurken Türk futbolseverler milli futbolcumuz Arda Güler'in Marsilya maçında ilk 11'de olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Real Madrid-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 13:49 Güncelleme: 16.09.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Devler Ligi’nde bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir maç bekliyor. Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, lig aşamasının ilk haftasında Fransız ekibi Marsilya’yı konuk ediyor. La Liga’ya iyi bir başlangıç yapan eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde de iddiasını ortaya koymak istiyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadelede milli yıldız Arda Güler'in ilk 11’de olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Real Madrid-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid-Marsilya maçı canlı izle kanalı ve merak edilen tüm detaylar…

        2

        REAL MADRİD-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Madrid-Marsilya maçı, 16 Eylül 2025 Salı günü (bu akşam) Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

        3

        REAL MADRİD-MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak Real Madrid-Marsilya maçı, Tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        Mücadeleyi Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

        4

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Milli futbolcumuz Arda Güler, Xabi Alonso’nun teknik direktörlüğe gelmesiyle daha fazla forma şansı bulmaya başladı.

        Genç yıldız, La Liga’daki 4 maçta da ilk 11'de başlarken, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

        Arda Güler’in Marsilya maçında da ilk 11’de yer alması bekleniyor.

        5

        MUHTEMEL 11’LER

        REAL MADRİD: Courtois, Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Mastantuono, Güler, Rodrygo, Mbappé

        MARSİLYA: Rulli, Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson, Kondogbia, Højbjerg, Greenwood, Nadir, Weah, Aubameyang

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
