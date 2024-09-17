Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Stuttgart maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Alman ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Santiago Barnebeu'da oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılarda gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Çekişmeli geçmesi beklenen Real Madrid - Stuttgart maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar…
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Real Madrid, Devler Ligi’nin ilk haftasında Stutgart’ı konuk edecek. Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan eflatun beyazlılar, Devler Ligi’nde çıkış yakalamak istiyor. İspanyol devi, doğrudan son 16’ya kalmak için Stuttgart karşısında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Kritik mücadelede gözler A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler'de olacak. Peki Real Madrid-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid-Stuttgart maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…
REAL MADRİD-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Stuttgart maçı, 17 Eylül 2024 Salı günü saat 22.00’de başlayacak.
Heyecan dolu karşılaşma, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.
REAL MADRİD-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid Stuttgart maçı, TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
Real Madrid- Stuttgart maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Pol van Boekel ise AVAR olarak görev alacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Real Madrid'te Bellingham, Brahim Diaz, Ceballos, Alaba gibi isimlerin sakatlıkları bulunuyor.
İtalyan çalıştırıcı Ancelotti, Real Madrid'in son olarak Real Sociedad karşılaşmasında Arda Güler'e ilk 11'de şans verdi.
Arda Güler etkili oyunuyla dikkat çekerken takımının penaltı kazandırmıştı. Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT
UEFA Şampiyonlar ligi bu sezon 36 takımlı lig sistemiyle uygulanacak. Puan sıralamasını ilk 8’de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sırada tamamlayan ekipler ise son 16 turuna yükselebilmek için iki ayaklı play-off oynayacak.
Puan sıralamasını 25 ile 36. sıralardaki takımlar ise Avrupa’ya veda edecek. 2024-2025 sezonunda play-off maçları Şubat ayında oynanırken son 16 turu karşılaşmaları ise Mart ayında tamamlanacak.