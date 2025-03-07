Real Madrid- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'da Real Madrid, evinde Vallecano'yu konuk ediyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Milli futbolcu Arda Güler'in Vallecano maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Real Madrid- Vallecano maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra Ancelotti'nin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Madrid- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Vallecano karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda zirvenin üç puan arkasında olan eflatun-beyazlılar, kritik karşılaşmadan galip gelmek istiyor. Carlo Ancelotti'nin ilk 11'inde Arda Güler'in yer alıp almayacağı merak ediliyor. Milli oyuncumuz Arda Güler, ligde Real Betis ile oynanan mücadelede 59. dakikada oyuna girmişti. Peki, Real Madrid- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı? İşte Real Madrid- Vallecano maçı hakkında detaylar...
REAL MADRİD- VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Vallecano maçı 9 Mart Pazar günü 18.15'te oynanacak.
REAL MADRİD- VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Bernabeu'da oynanacak karşılaşma S Sport ve EXXEN'den yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid'de son dönemde süre bulmakta zorlanan Arda Güler'in Pazar akşamı oynanacak Vallecano maçına yedeklerde başlayıp oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Diaz, Rodrygo, Mbappe, Vinicius