Real Oviedo - Mallorca maç önü

İspanya 2.Lig maçında Real Oviedo ile Mallorca, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Real Oviedo 15 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Mallorca 16 puanda ve 7. sırada. Real Oviedo son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Mallorca, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 534 kodlu maçı oynayanlar; Real Oviedo galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.80, Mallorca galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Real Oviedo önceki hafta Elche mücadelesinde 0-2 kazandı.

Mallorca ise Getafe karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Real Oviedo, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 7 gol yedi.

Mallorca, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mallorca 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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