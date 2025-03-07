Real Sociedad: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, evinde İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Turnuvanın favorilerinden Manchester United ise öne geçtiği maçta deplasmanda Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları tamamlandı.
Milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giydiği Roma, sahasında Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi. Zeki Çelik, 90 dakika görev aldığı maçta bir asist yaptı.
Fenerbahçe, sahasında İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 yenildi. Konuk takımda milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, ilk 11'de başladığı mücadelede 76 dakika görev yaptı.
Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un görev yaptığı Eintracht Frankfurt ise deplasmanda Ajax'ı 2-1 mağlup etti. Can Uzun, mücadelenin 90. dakikasında oyuna dahil oldu.
Müsabakaların rövanşları, 13 Mart Perşembe günü oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere): 1-0
Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere): 1-1
FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-3
Fenerbahçe-Rangers (İskoçya): 1-3
Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya): 1-2
Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan): 3-0
Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2
Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya): 2-1