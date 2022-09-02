Recep İvedik ekranlara dönüyor!

Yıllar önce çekilmiş olmasına rağmen hala popülaritesini kaybetmeyen, Şahan Gökbakar'ın senaristliğini üstlendiği Recep İvedik serisinin ikinci bölümü, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Recep İvedik 2 hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.
RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI KİM?
Recep İvedik 2 oyuncu kadrosu şu şekildedir;
Şahan Gökbakar
Gülşen Özbakan
Çağrı Büyüksayar
Asiye Dinçsoy
Zeynep Çamcı
Aysan Sümercan
Müjde Uzman
RECEP İVEDİK 2 KONUSU NE?
Tek yakını babaannesi olan Recep İvedik, ziyarete gittiği sırada babaannesinin istekleri ile karşı karşıya kalır. İvedik'in artık yapması gereken iki görev vardır. Bunlardan birincisi evlenmek, ikincisi ise iş bulmaktır. Recep İvedik bu görevleri yerine getirmek için çaba gösterse de eline yüzüne bulaştırır. En sonunda holding sahibi kuzeni Hakan ile bir araya gelir.
RECEP İVEDİK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?
12 Şubat 2009 yılında vizyona giren Recep İvedik'in ikinci kısmı İstanbul ve çevresinde çekilmiştir.
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