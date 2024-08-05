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        Haberler Müzik Red Bull SoundClash'te seyirci, beraberliğe karar verdi - Magazin haberleri

        Red Bull SoundClash'te seyirci, beraberliğe karar verdi

        Red Bull SoundClash, Volkswagen Arena'da müzikseverlere özel bir gece yaşattı. Rap dünyasının öne çıkan genç yetenekleri Uzi ve Güneş, geceye özel hazırladıkları performanslarla izleyiciye müzik şöleni yaşatırken, gecenin sürpriz isimleri İsmail YK ve Summer Cem de sanatçıların WildCard seçimlerinde izleyenleri büyüledi. İzleyenlerin müziğe doyduğu heyecan dolu kapışmalara sahne olan gecede izleyiciler alkışlarıyla beraberliğe karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 16:22 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:22
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        2006'dan bu yana dünyanın dört bir yanında onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırlayan Red Bull SoundClash, eşsiz bir müzik şöleniyle sona erdi. Rap dünyasının önde gelen iki yıldız ismi Uzi ve Güneş'in karşı karşıya geldiği ve geceye özel performanslara imza atılan gecede sürpriz isimler İsmail YK ve Summer Cem de birbirinden özel parçalarını dinleyiciler için seslendirdi.

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        Volkswagen Arena'da nefes kesen müzik kapışmalarına sahne olan gece desibelmetreyle beraberlikle sonuçlandı. Seyircinin alkışmetre ile sanatçıları puanladığı benzersiz konserde, unutulmaz anlar yaşandı.

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        4 FARKLI ROUND'DA HEYECAN TAVAN YAPTI

        Heyecan dolu kapışmalara sahne olan Red Bull SoundClash, birbirinden eğlenceli dört roundla seyircilere adeta bir görsel şölen yaşattı. İlk turda Uzi ve Güneş sırasıyla belirledikleri Paparazzi ve Suçlarımdan Biri şarkılarını kendi tarzlarında yorumladı. Gecenin ikinci turunda ise sanatçılar kendi şarkılarını söylemeye başladı ve performansın yarısında rakipleri şarkıyı nakarattan devralarak kendi tarzlarıyla tamamladı.

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        Seyirci tarafından bu cesur hamleler çok alkış aldı. Üçüncü turda Uzi’ye rap dünyasının ses getiren yıldızları Critical, Muti ve Heijan eşlik ederken, Güneş'e ise Yedinci Ev Grubu'nun solisti Birkan Nasuhoğlu eşlik etti. Final turundaysa Uzi Summer Cem'i, Güneş ise İsmail YK'yı sahneye davet ederek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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        Yıllar sonra tekrar düzenlenen bu benzersiz etkinlikte yer almaktan çok mutlu olduklarını belirten ikili Red Bull SoundClash'le ilgili; "Aylardır bugünü heyecanla bekliyorduk. İkimizde çok sıkı hazırlandık. Dinleyicilerimize unutamayacakları bir konser deneyimi yaşatmak için çok emek verdik. Bu gece de izleyenler de bizim kadar eğlenmişlerdir umarız" ifadelerinde bulundular.

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        Dream Medya'nın partnerliğinde ve Sneaks Up sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe İBB Kültür AŞ.'de destek verdi. Sanatçıların farklı konseptlerde birbirlerine meydan okudukları bu konserde, her meydan okumadan kazananlar alkışmetre ile belirlendi.

        #Red Bull SoundClas
        #ismail yk
        #summer cem
        #Uzi
        #güneş
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