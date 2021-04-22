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Red Bull TV Türkiye'de yayında! Red Bull TV ücreti ne kadar?

Dijital yayın platformlarına bir yenisi daha eklendi. Red Bull TV Türkiye'de yayın hayatına 21 Nisan itibariyle başladı. Peki Red Bull TV ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Red Bull TV Türkiye'de yayında! Red Bull TV ücreti ne kadar?

Red Bull Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre; Red Bull TV'de bulunan ana dili Türkçe ya da Türkçe alt yazılı toplam 7 bin dakikalık içerikler izlenebilecek.

Red Bull TV'nin Türkçe yayınında global içeriklerin yanı sıra ‘Köklere Dönüş’, ‘Searching For Sound’, ‘Part of The Game: İstanbul’ gibi yerli içerikler de yer alacak. Dünya çapında pek çok sporcunun, müzisyenin ve ünlü ismin ilham veren hikayelerini bünyesinde barındıran Red Bull TV'de 5 gün boyunca kesintisiz bir şekilde izlenebilecek kadar çok Türkçe içerik bulunuyor ve ilerleyen dönemde yeni içerikler de eklenecek.

RED BULL TV ÜCRETİ NE KADAR?

Red Bull TV, binlerce dakikalık Türkçe içerikleri ile tamamen ücretsiz bir şekilde Türkiye'deki spor ve sanatseverlerin hizmetine açılmış durumda. Red Bull TV'yi web sitesi, Android ya da iOS uygulaması, akıllı TV uygulaması, PlayStation uygulaması ve Xbox uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz.

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