Referandum sonrası açıklama: Rusya'ya hoşgeldiniz 0:00 / 0:00

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Rusya’nın Ukrayna topraklarında düzenlediği referandumlarda Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da oy sayım işlemi sona erdi. Referandumlarda Luhansk bölgesinde halkın yüzde 98,42'si, Herson'da halkın yüzde 87,05'i ve Zaporijya’da halkın yüzde 93,11'i Rusya’ya katılmaya 'evet' dedi.

Referandum sonuçlarının ilan edilmesinin ardından bölgelerde Rusya ulusal marşı çalındı.

ABD, Avrupa ve Ukrayna konuya ilişkin referandum sonuçlarının hiçbir anlam ifade etmediğini söylese de Rusya'dan yanıt gecikmedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Telegram üzerinden yaptığı ilk açıklamada "Referandumlar sona erdi. Sonuçlar gayet net. Evinize, Rusya'ya hoşgeldiniz" dedi.

UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA

Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki Ukrayna konulu toplantıya çevrimiçi bağlantı yoluyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rusya'nın Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk’taki sözde referandum sonuçlarını tanıması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacak bir şeyinin olmadığını aktardı.

Zelenskiy, referandumları Kırım'ın ilhak edilmesi sürecine benzeterek, "Rusya'nın düzmece referandumları normal olarak görmesi, Kırım senaryosu ile Ukrayna topraklarını ilhak etme girişimi, Rusya Devlet Başkanı ile konuşacak hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir. İlhak, onu tüm insanlığa karşı getiren harekettir. Artık dünyanın her ülkesinden böyle bir mesaja ihtiyaç var" dedi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.