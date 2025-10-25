Refik Anadol’un eseri, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde

Yapay zekâ, büyük veri ve algoritmaları sanatla buluşturan Refik Anadol’un geliştirdiği Büyük Doğa Modeli projesinin Türkiye ayağının ilk eseri olan “Türkiye-Flora”, Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ziyarete açıldı.

Türkiye-Flora, ikinci yaşını kutlayan müzenin koleksiyonunun ilk yapay zekâ veri heykeli olarak envantere kaydedildi.

Dijital sanatın öncülerinden Refik Anadol’un hayata geçirdiği Büyük Doğa Modeli: Türkiye projesi, Türkiye İş Bankası ve MEXT iş birliğiyle, Türkiye İş Bankası’nın 100. yılında gerçekleştirildi.

Proje, yapay zekâ, büyük veri ve sanatı bir araya getirerek, Türkiye’nin doğal zenginliklerini dijital platformda yeniden yorumlamayı hedefliyor.

2024 yılında tamamlanan saha çalışmalarında ülkemizdeki 33 milli parktan ses, görüntü ve tarama verileri toplandı ve elde edilen bu veriler açık kaynaklı akademik bilgilerle birleştirilerek yapay zekâ geliştirme süreçlerinde kullanıldı.

Proje kapsamında, doğaya dair verileri işleyerek akademisyenler, araştırmacılar, sanatçılar ve doğaseverler için etkileşimli bir Yaşayan Ansiklopedi oluşturdu.