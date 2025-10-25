Habertürk
Habertürk
        Refik Anadol'un eseri, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde

        Refik Anadol’un eseri, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ikinci yaşını 1940'lardan bu yana oluşturulan koleksiyonunun ilk yapay zekâ veri heykeli ile kutluyor. Refik Anadol'un projesi "Büyük Doğa Modeli"nin ilk eseri Türkiye-Flora, ülkemizin endemik türlerinin kırılgan güzelliğine odaklanıyor

        Giriş: 25.10.2025 - 15:56 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:56
        Refik Anadol'un eseri, Resim Heykel Müzesi'nde
        Yapay zekâ, büyük veri ve algoritmaları sanatla buluşturan Refik Anadol’un geliştirdiği Büyük Doğa Modeli projesinin Türkiye ayağının ilk eseri olan “Türkiye-Flora”, Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ziyarete açıldı.

        Türkiye-Flora, ikinci yaşını kutlayan müzenin koleksiyonunun ilk yapay zekâ veri heykeli olarak envantere kaydedildi.

        Dijital sanatın öncülerinden Refik Anadol’un hayata geçirdiği Büyük Doğa Modeli: Türkiye projesi, Türkiye İş Bankası ve MEXT iş birliğiyle, Türkiye İş Bankası’nın 100. yılında gerçekleştirildi.

        Proje, yapay zekâ, büyük veri ve sanatı bir araya getirerek, Türkiye’nin doğal zenginliklerini dijital platformda yeniden yorumlamayı hedefliyor.

        2024 yılında tamamlanan saha çalışmalarında ülkemizdeki 33 milli parktan ses, görüntü ve tarama verileri toplandı ve elde edilen bu veriler açık kaynaklı akademik bilgilerle birleştirilerek yapay zekâ geliştirme süreçlerinde kullanıldı.

        Proje kapsamında, doğaya dair verileri işleyerek akademisyenler, araştırmacılar, sanatçılar ve doğaseverler için etkileşimli bir Yaşayan Ansiklopedi oluşturdu.

        Platform üzerinden kullanıcılar, “Research” (Araştırma) modülüyle doğa hakkında akademik bilgilere ulaşabiliyor, “Create” (Yaratıcılık) modülüyle bitki ve hayvan türlerine dair görsel tasarımlar oluşturabiliyor ve “Dream” (Rüya) modülüyle yapay zekânın öğrenilmiş imgelerinden hareketle doğanın sürekli değişen görsel temsillerini deneyimleyebiliyorlar.

        Büyük Doğa Modeli Türkiye-Flora isimli eser, sanatçının proje kapsamında oluşturulan veri tabanı ve yapay zekâ modelinden yararlanarak tasarladığı 10 dakikalık bir yapay zekâ veri heykelidir. 33 milli parktan toplanan çiçek verileriyle eğitilen üretken yapay zekâ modeli, Refik Anadol’un sanat vizyonuyla yönlendirilerek “Türkiye-Flora”yı oluşturuyor ve ülkemizin endemik türlerinin kırılgan güzelliğini odağına alıyor. Deneyim odasında yer alan üç ekran ise Yaşayan Ansiklopedi deneyimini izleyiciyle buluşturuyor.

        İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, salıdan cumaya 10.00-19.00, cumartesi ve pazar günleri 12.00-19.00 saatleri arasında açıktır. Koleksiyonun ilk yapay zekâ veri heykeli olan Büyük Doğa Modeli Türkiye-Flora, müzenin 3. katında izlenebilir.

        #Refik Anadol
        #Türkiye-Flora
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
