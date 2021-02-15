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Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? - Regaip Kandili önemi nedir, nasıl ibadet edilir?

İslam alemini Regaip Kandili heyecanı sardı. Yurt genelinde merakla beklenen Regaip Kandili öncesi milyonlarca inanan vatandaşımız Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor aramaları yapıyor. İşte hem bu sorunun cevabı hem de Regaip Kandili önemi ve ibadetleri ile ilgili bilgiler...

Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? - Regaip Kandili önemi nedir, nasıl ibadet edilir?

2021'de üç aylar 13 Şubat günü yani bugün Receb ayıyla birlikte başladı. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaib kandili... 2021 yılı Regaib Kandili ise 18 Şubat 2021 gününü 19 Şubat Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise yine Receb ayında 10 Mart günü olacak.

25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak olan Şaban ayında ise 27 Mart günü Berat Kandilidir.

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayında ise çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 8 Mayıs günüdür.

ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ NEDİR? ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Savm, 52-53; Müslim, Sıyam, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

CUMA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

CUMA

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​1 GÜN​01 MAYIS​CUMARTESİ​

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

12 MAYIS

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

13 MAYIS

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

14 MAYIS

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

15 MAYIS

CUMARTESİ

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

ÇARŞAMBA

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

​1 GÜN15 TEMMUZ​​PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

19 TEMMUZ

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

20 TEMMUZ

SALI

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

21 TEMMUZ

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

22 TEMMUZ

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

23 TEMMUZ

CUMA

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

PAZARTESİ

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

PERŞEMBE

CUMA

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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