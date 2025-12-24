REGAİB KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU, FARZ MIDIR?

Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur. Yalnız bu oruç sadece tek gün tutulmaz. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu bir biçimde geçirmelidir. Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Regaip Kandili orucunu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.

Regaip Kandili'nde oruç tutmak dinimizde şöyle övülmüştür;

"Her kim Recep'ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer." (Deylemi)

"Recep, haram aylardandır. Onun günleri, altıncı kat semanın kapıları üzerinde yazılıdır. Bir kişi ondan bir gün oruç tutsa ve orucunu, Allah-ü Teâlâ'nın takvasına tamamen ayır(arak günahsız tamamla)sa, (gökte bulunan) o kapı ve o gün dile gelerek:-Ya Rabbi! Onu bağışla. Eğer orucunu Allah-ü Teala'nın takvasıyla tamamlamazsa, onun için istiğfarda bulunmazlar ve o kişiye:-Nefsin seni aldatmış, denilir." (Nüzhetül Mecâlis, Gunyetü't Talibin)