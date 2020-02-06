Regattin 6 ay sonra kulüp buldu

Akhisar'la sözleşmesini geçen ağustos ayında feshettikten sonra 6 aydır kulüpsüz olan Faslı oyuncu, ABD Major Lig takımlarından FC Cincinnati'yle sözleşme imzaladı. Regattin, geçen sezon Akhisar'da 23 Süper Lig maçında 3, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 8 maçta 2 gol atmış, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 karşılaşmada yeşil-siyahlı formayı giymişti.
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