        Haberler Bilgi Yaşam Regresyon terapisi nedir? Regresyon terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        Regresyon terapisi nedir? Regresyon terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        Uzmanlar tarafından uygulanan birçok terapi yöntemi vardır. Bunlardan biri de regresyon terapisidir. Kişinin bilinçaltında yer alan geçmiş yaşantılara odaklanarak günümüzde yaşanan duygusal ve psikolojik sorunların kökenine inme çalışmalarını kapsar. Bu kapsamdaki çalışmaları amaçlayan bu terapi yöntemi birçok kişi tarafından merak edilir. Peki regresyon terapisi nedir, faydaları nelerdir? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 12:34 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:34
        İnsan davranışlarının ve duygusal tepkilerinin büyük bir kısmı, geçmiş yaşantıların bilinçaltında bıraktığı izlerle şekillenir. Çocukluk döneminde yaşanan olaylar, bastırılmış duygular ya da unutulduğu düşünülen deneyimler, yetişkinlikte farklı psikolojik sorunlar olarak ortaya çıkabilir. Bu noktada ise regresyon terapisi devreye girer.

        Söz konusu tamamlayıcı terapi, kişinin geçmiş yaşantılarına güvenli bir şekilde dönerek bugünkü sorunların kaynağını anlamayı hedefleyen bir terapi yaklaşımı olarak dikkat çeker. Son yıllarda psikolojik farkındalık arayışının artmasıyla birlikte regresyon terapisi de merak edilen yöntemler arasına girmiştir. Peki regresyon terapisi nasıl yapılır? Neden yapılır? İşte detaylar…

        REGRESYON TERAPİSİ NEDİR?

        Regresyon terapisi nedir? Söz konusu tamamlayıcı terapi, kişinin bilinçaltında yer alan geçmiş deneyimlere odaklanan bir terapi yöntemi olarak göze çarpar. “Regresyon” kelimesi, geriye dönüş anlamına gelir. Bu isme sahip terapideki amaç ise kişinin bugünkü duygusal, zihinsel ya da davranışsal sorunlarının geçmişte yaşanan olaylarla olan bağını ortaya çıkarmaktır. Regresyon terapisinin temel özellikleri şöyle derlenebilir;

        • Bilinçaltında bastırılmış anıların fark edilmesini hedeflemesi,
        • Geçmiş yaşantıların bugünkü duygusal tepkilerle ilişkilendirilmesi,
        • Kişinin kendini daha iyi tanımasına yardımcı olması,
        • İçsel farkındalık ve duygusal çözülme sağlaması,
        • Tamamlayıcı ve destekleyici bir terapi yöntemi olması.

        Regresyon terapisi, psikoterapinin alternatifi olarak görülmemelidir. Bu terapi, kişinin iç dünyasını keşfetmesine yardımcı olan bir farkındalık çalışması olarak değerlendirilir.

        REGRESYON TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

        Regresyon terapisi nasıl yapılır? Söz konusu terapi alanı, ilgili alanda eğitim almış uzmanlar tarafından güvenli ve kontrollü bir ortamda uygulanır. Terapi süreci ise tamamen kişinin ihtiyaçlarına ve hazır oluş düzeyine göre planlanır. Ancak regresyon terapisi sürecinde yaygın olarak şu adımlar izlenir;

        • Danışanın beklentilerinin ve yaşadığı sorunların değerlendirilmesi,
        • Terapi sürecine yönelik bilgilendirme ve güven oluşturulması,
        • Derin gevşeme ve odaklanma çalışmalarıyla zihinsel rahatlama sağlanması,
        • Bilinçaltına yönelerek geçmiş anıların hatırlanmasının desteklenmesi,
        • Ortaya çıkan duygu, düşünce ve beden tepkilerinin gözlemlenmesi,
        • Anıların anlamlandırılması ve duygusal yükün hafifletilmesi,
        • Seans sonunda danışanın yeniden “şimdi ve burada”ya getirilmesi.

        Tüm tedavi sürecindeki amaç, kişiyi zorlamak değil bilinçaltından gelen bilgilerin güvenli şekilde ele alınmasını sağlamaktır.

        REGRESYON TERAPİSİ FAYDALARI

        Regresyon terapisi faydaları da birçok kişi için merak konusudur. Kişi, içsel dünyasını anlamak ve duygusal yüklerinden arınmak için birçok yönteme başvurur. Bunların başında regresyon terapisi gelir. Terapi süreci kişiden kişiye değişse de genel olarak faydaları ortaktır. Regresyon terapisinin öne çıkan faydaları şunlardır;

        • Geçmişte yaşanan duygusal travmaların fark edilmesi,
        • Nedeni bilinmeyen korku ve kaygıların kaynağının anlaşılması,
        • Tekrarlayan olumsuz düşünce ve davranış kalıplarının çözülmesi,
        • Duygusal rahatlama ve içsel hafifleme hissi,
        • Kendini tanıma ve farkındalık düzeyinin artması,
        • Özgüven ve öz farkındalığın güçlenmesi.

        Bu faydalar sayesinde kişi, yaşadığı sorunlara daha bilinçli ve sağlıklı bir bakış açısıyla yaklaşma fırsatı bulur.

        REGRESYON TERAPİSİ NEDEN YAPILIR?

        Regresyon terapisi, özellikle geçmiş deneyimlerin bugünkü yaşamı olumsuz etkilediği düşünülen durumlarda tercih edilir. Kişi, sorunlarının kaynağını anlamakta zorlandığında bu terapi yöntemi destekleyici olabilir. Regresyon terapisinin yapılma nedenleri arasında şunlar vardır;

        • Sürekli tekrarlayan ilişki problemleri,
        • Nedeni açıklanamayan korkular ve kaygılar,
        • Duygusal blokajlar ve içsel huzursuzluk,
        • Çocukluk dönemine ait bastırılmış duygular,
        • Kendini tanıma ve kişisel gelişim isteği.

        Regresyon terapisi ile birlikte terapiyi alan kişi, geçmişle bugün arasındaki bağı daha net görerek duygusal yüklerini hafifletebilir. Bu da o kişinin yaşamına daha dengeli ve farkındalıkla devam etmesine katkı sağlar.

        REGRESYON TERAPİSİ TÜRLERİ NELERDİR?

        Regresyon terapisi, kişinin ihtiyaçlarına ve terapinin amacına göre farklı yaklaşımlar içerebilir. Uygulanan regresyon türü; danışanın yaşadığı sorunlar, terapiden beklentisi ve uzman değerlendirmesi doğrultusunda belirlenir. En sık kullanılan regresyon terapisi türleri ise aşağıda verilmiştir;

        • Çocukluk Regresyonu: Kişinin çocukluk döneminde yaşadığı ve bilinçaltında iz bırakan olaylara odaklanır. Çocukluk travmaları, bastırılmış duygular ve erken dönem yaşantıların bugünkü etkileri ele alınabilir.
        • Duygusal Regresyon: Belirli bir yaşa değil yoğun duyguların ortaya çıktığı anlara odaklanır. Korku, kaygı, öfke ve suçluluk gibi duyguların kökeni bu terapi tipinde araştırılır.
        • Somatik (Bedensel) Regresyon: Fiziksel tepkiler ve bedensel hisler üzerinden geçmiş deneyimlere ulaşmayı hedefler. Duyguların bedenle olan ilişkisi ön plana çıkar.
        • İlişki Regresyonu: Tekrarlayan ilişki sorunlarının geçmiş deneyimlerle bağlantısını anlamaya yönelik uygulanır. Aile ilişkileri ve bağlanma temaları bu terapide sıklıkla ele alınır.
        • Spiritüel Regresyon: Bazı yaklaşımlarda ruhsal deneyimler ve sembolik anlatımlar üzerinden ilerlenir. Bu tür, kişinin inanç sistemine bağlı olarak değerlendirilir.

        Bu regresyon terapisi türleri, farklı çeşitlere ayrılsa da amaçları ortaktır. Terapiler, kişinin iç dünyasını daha iyi anlamasına ve duygusal farkındalığını artırmasına yardımcı olmayı amaçlar.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
