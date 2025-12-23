Regresyon terapisi nedir? Regresyon terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

İnsan davranışlarının ve duygusal tepkilerinin büyük bir kısmı, geçmiş yaşantıların bilinçaltında bıraktığı izlerle şekillenir. Çocukluk döneminde yaşanan olaylar, bastırılmış duygular ya da unutulduğu düşünülen deneyimler, yetişkinlikte farklı psikolojik sorunlar olarak ortaya çıkabilir. Bu noktada ise regresyon terapisi devreye girer.

Söz konusu tamamlayıcı terapi, kişinin geçmiş yaşantılarına güvenli bir şekilde dönerek bugünkü sorunların kaynağını anlamayı hedefleyen bir terapi yaklaşımı olarak dikkat çeker. Son yıllarda psikolojik farkındalık arayışının artmasıyla birlikte regresyon terapisi de merak edilen yöntemler arasına girmiştir. Peki regresyon terapisi nasıl yapılır? Neden yapılır? İşte detaylar…

REGRESYON TERAPİSİ NEDİR?

Regresyon terapisi nedir? Söz konusu tamamlayıcı terapi, kişinin bilinçaltında yer alan geçmiş deneyimlere odaklanan bir terapi yöntemi olarak göze çarpar. “Regresyon” kelimesi, geriye dönüş anlamına gelir. Bu isme sahip terapideki amaç ise kişinin bugünkü duygusal, zihinsel ya da davranışsal sorunlarının geçmişte yaşanan olaylarla olan bağını ortaya çıkarmaktır. Regresyon terapisinin temel özellikleri şöyle derlenebilir;

Bilinçaltında bastırılmış anıların fark edilmesini hedeflemesi,

Geçmiş yaşantıların bugünkü duygusal tepkilerle ilişkilendirilmesi,

Kişinin kendini daha iyi tanımasına yardımcı olması,

İçsel farkındalık ve duygusal çözülme sağlaması,

Tamamlayıcı ve destekleyici bir terapi yöntemi olması. Regresyon terapisi, psikoterapinin alternatifi olarak görülmemelidir. Bu terapi, kişinin iç dünyasını keşfetmesine yardımcı olan bir farkındalık çalışması olarak değerlendirilir. REGRESYON TERAPİSİ NASIL YAPILIR? Regresyon terapisi nasıl yapılır? Söz konusu terapi alanı, ilgili alanda eğitim almış uzmanlar tarafından güvenli ve kontrollü bir ortamda uygulanır. Terapi süreci ise tamamen kişinin ihtiyaçlarına ve hazır oluş düzeyine göre planlanır. Ancak regresyon terapisi sürecinde yaygın olarak şu adımlar izlenir; Danışanın beklentilerinin ve yaşadığı sorunların değerlendirilmesi,

Terapi sürecine yönelik bilgilendirme ve güven oluşturulması,

Derin gevşeme ve odaklanma çalışmalarıyla zihinsel rahatlama sağlanması,

Bilinçaltına yönelerek geçmiş anıların hatırlanmasının desteklenmesi,

Ortaya çıkan duygu, düşünce ve beden tepkilerinin gözlemlenmesi,

Anıların anlamlandırılması ve duygusal yükün hafifletilmesi,

Seans sonunda danışanın yeniden “şimdi ve burada”ya getirilmesi. Tüm tedavi sürecindeki amaç, kişiyi zorlamak değil bilinçaltından gelen bilgilerin güvenli şekilde ele alınmasını sağlamaktır. REGRESYON TERAPİSİ FAYDALARI Regresyon terapisi faydaları da birçok kişi için merak konusudur. Kişi, içsel dünyasını anlamak ve duygusal yüklerinden arınmak için birçok yönteme başvurur. Bunların başında regresyon terapisi gelir. Terapi süreci kişiden kişiye değişse de genel olarak faydaları ortaktır. Regresyon terapisinin öne çıkan faydaları şunlardır;