Regresyon terapisi nedir? Regresyon terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?
Uzmanlar tarafından uygulanan birçok terapi yöntemi vardır. Bunlardan biri de regresyon terapisidir. Kişinin bilinçaltında yer alan geçmiş yaşantılara odaklanarak günümüzde yaşanan duygusal ve psikolojik sorunların kökenine inme çalışmalarını kapsar. Bu kapsamdaki çalışmaları amaçlayan bu terapi yöntemi birçok kişi tarafından merak edilir. Peki regresyon terapisi nedir, faydaları nelerdir? İşte detaylar…
İnsan davranışlarının ve duygusal tepkilerinin büyük bir kısmı, geçmiş yaşantıların bilinçaltında bıraktığı izlerle şekillenir. Çocukluk döneminde yaşanan olaylar, bastırılmış duygular ya da unutulduğu düşünülen deneyimler, yetişkinlikte farklı psikolojik sorunlar olarak ortaya çıkabilir. Bu noktada ise regresyon terapisi devreye girer.
Söz konusu tamamlayıcı terapi, kişinin geçmiş yaşantılarına güvenli bir şekilde dönerek bugünkü sorunların kaynağını anlamayı hedefleyen bir terapi yaklaşımı olarak dikkat çeker. Son yıllarda psikolojik farkındalık arayışının artmasıyla birlikte regresyon terapisi de merak edilen yöntemler arasına girmiştir. Peki regresyon terapisi nasıl yapılır? Neden yapılır? İşte detaylar…
REGRESYON TERAPİSİ NEDİR?
Regresyon terapisi nedir? Söz konusu tamamlayıcı terapi, kişinin bilinçaltında yer alan geçmiş deneyimlere odaklanan bir terapi yöntemi olarak göze çarpar. “Regresyon” kelimesi, geriye dönüş anlamına gelir. Bu isme sahip terapideki amaç ise kişinin bugünkü duygusal, zihinsel ya da davranışsal sorunlarının geçmişte yaşanan olaylarla olan bağını ortaya çıkarmaktır. Regresyon terapisinin temel özellikleri şöyle derlenebilir;
Regresyon terapisi, psikoterapinin alternatifi olarak görülmemelidir. Bu terapi, kişinin iç dünyasını keşfetmesine yardımcı olan bir farkındalık çalışması olarak değerlendirilir.
REGRESYON TERAPİSİ NASIL YAPILIR?
Regresyon terapisi nasıl yapılır? Söz konusu terapi alanı, ilgili alanda eğitim almış uzmanlar tarafından güvenli ve kontrollü bir ortamda uygulanır. Terapi süreci ise tamamen kişinin ihtiyaçlarına ve hazır oluş düzeyine göre planlanır. Ancak regresyon terapisi sürecinde yaygın olarak şu adımlar izlenir;
Tüm tedavi sürecindeki amaç, kişiyi zorlamak değil bilinçaltından gelen bilgilerin güvenli şekilde ele alınmasını sağlamaktır.
REGRESYON TERAPİSİ FAYDALARI
Regresyon terapisi faydaları da birçok kişi için merak konusudur. Kişi, içsel dünyasını anlamak ve duygusal yüklerinden arınmak için birçok yönteme başvurur. Bunların başında regresyon terapisi gelir. Terapi süreci kişiden kişiye değişse de genel olarak faydaları ortaktır. Regresyon terapisinin öne çıkan faydaları şunlardır;
Bu faydalar sayesinde kişi, yaşadığı sorunlara daha bilinçli ve sağlıklı bir bakış açısıyla yaklaşma fırsatı bulur.
REGRESYON TERAPİSİ NEDEN YAPILIR?
Regresyon terapisi, özellikle geçmiş deneyimlerin bugünkü yaşamı olumsuz etkilediği düşünülen durumlarda tercih edilir. Kişi, sorunlarının kaynağını anlamakta zorlandığında bu terapi yöntemi destekleyici olabilir. Regresyon terapisinin yapılma nedenleri arasında şunlar vardır;
Regresyon terapisi ile birlikte terapiyi alan kişi, geçmişle bugün arasındaki bağı daha net görerek duygusal yüklerini hafifletebilir. Bu da o kişinin yaşamına daha dengeli ve farkındalıkla devam etmesine katkı sağlar.
REGRESYON TERAPİSİ TÜRLERİ NELERDİR?
Regresyon terapisi, kişinin ihtiyaçlarına ve terapinin amacına göre farklı yaklaşımlar içerebilir. Uygulanan regresyon türü; danışanın yaşadığı sorunlar, terapiden beklentisi ve uzman değerlendirmesi doğrultusunda belirlenir. En sık kullanılan regresyon terapisi türleri ise aşağıda verilmiştir;
Bu regresyon terapisi türleri, farklı çeşitlere ayrılsa da amaçları ortaktır. Terapiler, kişinin iç dünyasını daha iyi anlamasına ve duygusal farkındalığını artırmasına yardımcı olmayı amaçlar.