İki polis memuru beraat etti



2017 yılbaşı gecesi Beşiktaş Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da gerçekleştirdiği silahlı saldırı ile 39 kişiyi öldüren Abdülkadir Masharipov’u durdukları halde üst araması ve kimlik kontrolü yapmadan serbest bıraktıkları iddia edilen iki polis memuru hakkında açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

MÜVEKKİLİM HAKKINDA HİÇBİR DELİL YOK

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, 'Görevi ihmal' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istenen iki polis memuru yargılandıkları davaya katılmadı. Mahkeme, dava ile ilgili olarak bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti. Sanık Süleyman G.’nin avukatı Faruk Emre Akı, bilirkişi raporunun lehlerine olduğunu, raporda görüntülerden tespit yapılamadığının belirtildiğini söyledi. Müvekkilinin olay yerinde olduğuna ve atılı suçu işlediğine dair hiçbir delil olmadığını belirtti.

2 POLİS MEMURU HAKKINDA BERAAT

Mahkeme, dava ile ilgili olarak kararını açıkladı. Sanıkların görevi ihmal suçunu işlediklerinin sabit olmadığını belirten mahkeme, beraat kararı verdi.