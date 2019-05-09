Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Reina saldırısında 'görevi ihmal' davasında 2 polis hakkında karar

HABERTURK.COM

2017 yılbaşı gecesi Beşiktaş Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da gerçekleştirdiği silahlı saldırı ile 39 kişiyi öldüren Abdülkadir Masharipov’u durdukları halde üst araması ve kimlik kontrolü yapmadan serbest bıraktıkları iddia edilen 2 polis memuru beraat etti. Mahkeme, sanıkların sanıkların atılı suçu işlediklerinin sabit olmadığını belirtti

İstanbul

İki polis memuru beraat etti

2017 yılbaşı gecesi Beşiktaş Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da gerçekleştirdiği silahlı saldırı ile 39 kişiyi öldüren Abdülkadir Masharipov’u durdukları halde üst araması ve kimlik kontrolü yapmadan serbest bıraktıkları iddia edilen iki polis memuru hakkında açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

MÜVEKKİLİM HAKKINDA HİÇBİR DELİL YOK

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, 'Görevi ihmal' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istenen iki polis memuru yargılandıkları davaya katılmadı. Mahkeme, dava ile ilgili olarak bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti. Sanık Süleyman G.’nin avukatı Faruk Emre Akı, bilirkişi raporunun lehlerine olduğunu, raporda görüntülerden tespit yapılamadığının belirtildiğini söyledi. Müvekkilinin olay yerinde olduğuna ve atılı suçu işlediğine dair hiçbir delil olmadığını belirtti.

2 POLİS MEMURU HAKKINDA BERAAT

Mahkeme, dava ile ilgili olarak kararını açıkladı. Sanıkların görevi ihmal suçunu işlediklerinin sabit olmadığını belirten mahkeme, beraat kararı verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA HABERİ! YSK açıkladı: 23 Haziran seçimlerinde 18 yaşına girenler oy kullanabilecek mi?
GÜNDEM23 Haziran'da 18'ine girenler oy kullanabilecek mi?
Mesleki ve teknik liselere 'organize' destek
GÜNDEMMesleki ve teknik liselere 'organize' destek
CHP ve İYİ Parti'nin itirazları haftaya görüşülecek
GÜNDEMCHP ve İYİ Parti'nin itirazları haftaya
Saç sakal kesip makyajla joker oldular! 26 ilde dev operasyon
GÜNDEMSaç sakal kesip makyajla joker oldular! 26 ilde dev ...
Maltepe okullarında sıfır atık seferberliği
GÜNDEMMaltepe okullarında sıfır atık seferberliği
Aile Mahkemesi hakimi: Kadınlar yerine kocalar sığınma evine alınsın
GÜNDEM"Kadınlar yerine kocalar sığınma evine alınsın"
Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı
GÜNDEMTunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı
TEM'de kamyona baltayla saldırdı
GÜNDEMTrafikte baltalı maganda!
Fırtına Vadisi'ndeki bütün yapılar yıkılacak
GÜNDEMHepsi yıkılacak! Vali: Boşuna masraf yapmayın
100 bin polise İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiasına yalanlama
GÜNDEMİçişleri'nden o iddialara yalanlama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X