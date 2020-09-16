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Türk Sanayici ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan Rekabet Forumu'nun Konferans serisinin ilkinde “inovasyon” konusu ele alındı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, “Türkiye'de İnovasyon” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Bahadır Balkır, "Dördüncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılan bu yeni düzen küresel rekabetçiliği inovasyon temelindeki yetkinlikler ile belirliyor. Daha hızlı, daha kaliteli ve daha verimli üretim yapan şirketler üzerlerinde yeni taleplerin baskısını her geçen gün daha fazla hissediyor. Adlarını belki daha önce duymadığımız küçük ve genç şirketler daha hızlı hareket ederek, daha esnek bir yaklaşım izleyerek bir adım öne geçiyorlar. Oyunu kurallarına göre oynamıyorlar, çünkü oyunu tümden değiştiriyorlar. Yeni oyunda ayakta kalabilmek dijital araçlar dahil bu yeni mekanizmaları, bu yeni kültürü ne kadar içselleştirdiğinizle alakalı. İnovasyon ise bu mekanizmaları besleyen yegane can damarı" dedi.

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit etkinlikte yaptığı sunumda bir ülkenin ekonomik büyümeyi sağlayabilmesi ve refah seviyesini yükseltebilmesi için teknolojik inovasyon yapması gereğinin altını çizdi.

Öte yandan, etkinlikte, başarılı inovasyon için üniversiteler ile şirketler arasındaki bağın güçlü olması gerektiği vurgulandı. Türkiye'de inovasyonun üniversiteler ve şirketler olmak üzere iki ayağını ele alınırken, rekabet, regülasyon ve bilim ortamının gelişimi başlıklarına odaklanıldı.