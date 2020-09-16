Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Rekabet Forumu'nun Konferans serisinde ilk etap başladı

Türk Sanayici ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan Rekabet Forumu'nun Konferans serisi gerçekleşti. Serinin ilk etabında inovasyon konusu tartışıldı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır, "Küçük ve genç şirketler daha hızlı hareket ederek bir adım öne geçiyorlar. Yeni oyunda ayakta kalabilmek dijital araçlar dahil yeni mekanizmaları ne kadar içselleştirdiğinizle alakalı. İnovasyon ise bu mekanizmaları besleyen can damarı" dedi. Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit de bir ülkenin ekonomik büyümeyi sağlayabilmesi ve refah seviyesini yükseltebilmesi için teknolojik inovasyon yapması gereğinin altını çizdi

TÜSİAD
HABERTURK.COM

Türk Sanayici ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan Rekabet Forumu'nun Konferans serisinin ilkinde “inovasyon” konusu ele alındı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, “Türkiye'de İnovasyon” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Bahadır Balkır, "Dördüncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılan bu yeni düzen küresel rekabetçiliği inovasyon temelindeki yetkinlikler ile belirliyor. Daha hızlı, daha kaliteli ve daha verimli üretim yapan şirketler üzerlerinde yeni taleplerin baskısını her geçen gün daha fazla hissediyor. Adlarını belki daha önce duymadığımız küçük ve genç şirketler daha hızlı hareket ederek, daha esnek bir yaklaşım izleyerek bir adım öne geçiyorlar. Oyunu kurallarına göre oynamıyorlar, çünkü oyunu tümden değiştiriyorlar. Yeni oyunda ayakta kalabilmek dijital araçlar dahil bu yeni mekanizmaları, bu yeni kültürü ne kadar içselleştirdiğinizle alakalı. İnovasyon ise bu mekanizmaları besleyen yegane can damarı" dedi.

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit etkinlikte yaptığı sunumda bir ülkenin ekonomik büyümeyi sağlayabilmesi ve refah seviyesini yükseltebilmesi için teknolojik inovasyon yapması gereğinin altını çizdi.

Öte yandan, etkinlikte, başarılı inovasyon için üniversiteler ile şirketler arasındaki bağın güçlü olması gerektiği vurgulandı. Türkiye'de inovasyonun üniversiteler ve şirketler olmak üzere iki ayağını ele alınırken, rekabet, regülasyon ve bilim ortamının gelişimi başlıklarına odaklanıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara-Niğde Otoyolu ile Edirne'den Şanlıurfa'ya 1200 kilometre kesintisiz ulaşım
İŞ-YAŞAM"Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım"
İş insanı Suna Kıraç, son yolculuğuna uğurlandı
İŞ-YAŞAMİş insanı Suna Kıraç, son yolculuğuna uğurlandı
Doğu Karadeniz'den 8 ayda 22,8 milyon dolarlık kimyevi madde ihraç edildi
İŞ-YAŞAM8 ayda 22,8 milyon dolarlık ihracat
Armatür sektörü, ihracatını akıllı ürünlerle pekiştirecek
İŞ-YAŞAMİhracat için akıllı ürün
Türkiye'deki firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl 8,6 trilyon lira oldu
İŞ-YAŞAMEn büyük kâr imalatta, zarar eğitimde
Hazineye ait tarım arazileri topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanacak
İŞ-YAŞAMHazine'den çiftçiye kiralık arazi
Tarım vasfını kaybetmeye yüz tutmuş araziler üretime kazandırılıyor
İŞ-YAŞAM"Verim yaklaşık yüzde 26 arttı"
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 8 ayda 21 bin 170 tır çıkış yaptı
İŞ-YAŞAMSayı bu yıl 4 katına çıktı
WTO ABD'nin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğini açıkladı
İŞ-YAŞAM'ABD ticaret kurallarını ihlal etti'
Kraft Heinz peynir bölümünü Fransız Groupe Lactalis'e sattı
İŞ-YAŞAM3.2 milyar dolarlık 'peynir' sattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X