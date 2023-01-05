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Rekabet'ten 4 gıda firmasına soruşturma

Rekabet Kurulu, Danone Tikveşli, Eti Gıda, Horizon Hızlı Tüketim ve Nestle Türkiye hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı

Rekabet'ten 4 gıda firmasına soruşturma
HABERTURK.COM

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma Kurul tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Bu arada, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtı getirmek suretiyle Kanun'u ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma da tamamlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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