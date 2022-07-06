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Rekabet Kurumu, Numil Gıda'ya 48.5 milyon TL ceza kesti

Rekabet Kurumu, bünyesinde Aptamil, Bebelac gibi markalar bulunan mama firması Numil Gıda'ya yönelik soruşturmayı tamamladı. Uzlaşma kapsamında sonlandırılan soruşturma kapsamında Numil Gıda'ya 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 48.521.080 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi

Rekabet'ten mama devine 48.5 milyon TL ceza
HABERTURK.COM

Rekabet Kurumu, bünyesinde Aptamil, Bebelac gibi markalar bulunan mama firması Numil Gıda'ya yönelik soruşturmayı tamamladı.

Buna göre Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin yeniden satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verilirken

Uzlaşma kapsamında sonlandırılan soruşturma kapsamında Numil Gıda'ya 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 48.521.080 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Bu doğrultuda şirkete 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren 57.083.623-TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurul, uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 15 oranında indirim uyguladı ve yargı yolu açık olmak üzere oy birliğiyle Numil Gıda'ya 48.521.080 TL idari para cezası verdi.

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