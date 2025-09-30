Habertürk
        Rekolte düştü fiyatı arttı: Geçen yıl 1 TL iken şimdi 20 TL

        Rekolte düştü fiyatı arttı: Geçen yıl 1 TL olan limon 20 TL

        Adana'da limon hasadı başladı, geçen yıl bahçede 1 TL'ye alıcı bulan 'Mayer' cinsi 20 TL'den, 5 TL'den alıcı bulan 'Enterdonat' cinsi ise 30-35 TL'den satılmaya başlandı. Bahçelerde hasat yapan işçiler de, geçtiğimiz yıllara oranla bu sezon kışın yaşanan don nedeniyle verimin oldukça düşük olduğunu söylüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 10:01 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:01
        Turunçgiller Kesim ve İhracat Tarihleri Belirleme Komisyonu'nun Mayer ve Enterdonat cinsi limonlarda 25 Eylül itibarıyla hasada izin vermesinin ardından Çukurova'da limon bahçelerinde sezon resmen başladı.

        Yurt genelinden ve Avrupa'dan talep gören limon hasadı için bahçeye giren işçiler, ilk hasatları türkü eşliğinde yaptı. Üreticiler, bu yıl kış döneminde yaşanan don olayları ve haziran ayında çiçeklenme döneminde görülen aşırı sıcakların meyve oluşumunu olumsuz etkilediğini kaydetti. Rekoltenin düşük olması nedeniyle geçen yıl bahçede 1 TL'den alıcı bulan 'Mayer' cinsi 20 TL'den, 5 TL'den alıcı bulan, 'Enterdonat' cinsi ise 30-35 TL'den satılmaya başlandı.

        REKOLTE DÜŞÜK OLUNCA LİMON PARA ETTİ

        35 dönümlük arazide üretim yapan Berkant Balım, "Normalde 100 tona yakın ürün alabiliyorduk ama bu yıl 24 ton çıktı. Geçen yıl 3 bin ton ihracat yaparken bu yıl bin tona ulaşabilirsek şanslı sayacağız. Rekolte kaybımız çok yüksek. Limon dalında fiyatlar yüksek seyrediyor. Geçen yıl Mayer cinsi limon 1-2 TL'ye kadar düşmüştü, bahçede kalan olmuştu. Bu yıl Mayer cinsi 20-25 TL, Enterdonat cinsi ise ihracata 30-35 TL bandında bahçeden alıcı buluyor. Avrupa ülkeleri özellikle Rusya ve Polonya'dan yoğun talep gösteriyor. Fiyatların artması bekleniyor ancak işçilik ve gümrük masrafları da üreticiye yük oluyor" dedi.

        Bahçelerde hasat yapan işçiler de, geçtiğimiz yıllara oranla bu sezon kışın yaşanan don nedeniyle verimin oldukça düşük olduğunu ifade etti.

