Rekor sıcaklıklarda güneş altında alınan alkolün zararları Rekor sıcaklık gündemimizden düşmezken güneş altında veya çok sıcak havada günün her saatinde tüketilen alkolün çeşitli zararları var. Örneğin su kaybına yol açarak vücudun tuz, sodyum ve potasyum oranlarını düşürüyor, ısı ve güneş çarpmasını kolaylaştırıyor, kan seviyesinde ani değişimlere neden olup aşırı yorgunluk sonucu istenmeyen kalp ataklarına yol açıyor. Bununla da kalmıyor beynin derin uykuya geçmesini engelliyor, baş dönmesi, ağız kuruluğu, baş ağrısı ve aşırı ısınma riskine neden olabiliyor. Habertürk.com Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi

Dünya genelinde üçüncü kez ortalama sıcaklık rekorunun kırıldığı günler nedeniyle aşırı sıcak hava ortak konumuz haline geldi. Bu dönemde dikkatli olmamız gereken şeylerden biri de alkol tüketimi. İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Dahiliye Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Sami İslamoğlu, sıcak havalarda tüketilen alkolün ısı ve güneş çarpmasını kolaylaştırıcı bir faktör haline geldiğine dikkat çekerek uyarılarda bulunuyor. İslamoğlu, ''Alkol, vücudumuzdan fazla miktarda su atılmasına neden olduğu için ısı ve güneş çarpmasını kolaylaştırır. Özellikle deniz kenarında güneşin altında alkol tüketilmemelidir” diyor.

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BAŞ DÖNMESİ VE BAŞ AĞRISINA NEDEN OLUYOR

Alkolün bilinen en önemli etkisinin vücuttaki su seviyesini azaltarak dehidrasyona (sıvı kaybı) yol açması olduğuna dikkat çeken İslamoğlu devam ediyor; “Hem alkol almak hem de güneşin en sıcak olduğu saatlerde dışarı çıkmak dehidrasyon nedenidir. Alkol, vücuttaki nemin kaybedilmesine neden olmakla kalmayıp aynı zamanda idrar söktürür. Bu denkleme terlemeyi de eklediğinizde, büyük bir tehlikeye dönüşerek baş dönmesine, ağız kuruluğuna, baş ağrısına ve aşırı ısınma riskine neden olabilir.”

Doç. Dr. Mehmet Sami İslamoğlu

KALP KRİZİ RİSKİ

Aşırı güneş ışığına maruziyet tek olarak bile bir risk faktörüyken, bu duruma alkol tüketiminin eklenmesinin sorunu artırabileceğini söyleyen İslamoğlu, bu durumda kan seviyesindeki ani değişimlerin ve aşırı yorgunluk sonucu istenmeyen kalp ataklarının görülme olasılığının çok daha fazla olduğunu vurguluyor.

ENERJİ DÜŞÜKLÜĞÜNE YOL AÇAR

Doç. Dr. Mehmet Sami İslamoğlu, alkol tüketiminin vücut için son derece yorucu olduğunu söyleyerek, “Özellikle gündüz güneş altında alınan alkol, gece kişiye uykusuzluk olarak geri dönebilir. Kana karışan alkolün miktarına göre vücut onu dışarı atmak için yoğun çaba sarf ettiği için bu ağır çalışma beynin derin uykuya geçmesini engeller” diyor.

ANİ OLUŞAN KALP SORUNLARININ NEDENİ OLABİLİR Mİ?

Aşırı sıcaklarla baş etmek için öncelikle su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen İslamoğlu, “Artan sıcaklarla birlikte havadaki nem oranının artışı su ve mineral kaybı anlamına gelir. Su kaybıyla vücudun tuz, sodyum ve potasyum oranı düşer. Bu durumda günde en az 3 litre su tüketilmesi çok önemlidir. Önerimiz bol miktarda tuzlu ayran içilmesi yönündedir. Maden suyu ve soda da tüketilmesinde yarar olan sıvılar arasındadır” diyerek devam ediyor; “Aşırı terlemede (özellikle de kilo sorunu yaşayan kişilerde) vücutta kaybolan sıvı, kan akışkanlığında azalmaya ve koyulaşmaya neden olur. Kan, sıcak ortamda kendini soğutmak amacıyla cilde hücum ederken kan basıncı düşebilir veya yükselebilir. Bu durum kalbin aşırı çalışmasına, beklenmedik kalp krizlerine, ritim bozukluklarına, ani oluşan ve hastaneye yatmayı gerektirecek kalp yetersizliklerine yol açabilir. Bu sorunları yaşamamak için dikkatli ve bilinçli olunmasını öneririz.”