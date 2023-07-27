Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Rekor sıcaklıklarda güneş altında alınan alkolün zararları

        Rekor sıcaklıklarda güneş altında alınan alkolün zararları

        Rekor sıcaklık gündemimizden düşmezken güneş altında veya çok sıcak havada günün her saatinde tüketilen alkolün çeşitli zararları var. Örneğin su kaybına yol açarak vücudun tuz, sodyum ve potasyum oranlarını düşürüyor, ısı ve güneş çarpmasını kolaylaştırıyor, kan seviyesinde ani değişimlere neden olup aşırı yorgunluk sonucu istenmeyen kalp ataklarına yol açıyor. Bununla da kalmıyor beynin derin uykuya geçmesini engelliyor, baş dönmesi, ağız kuruluğu, baş ağrısı ve aşırı ısınma riskine neden olabiliyor. Habertürk.com Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi

        Demet Demirkır
        demetdemirkir@haberturk.com
        Giriş: 27.07.2023 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya genelinde üçüncü kez ortalama sıcaklık rekorunun kırıldığı günler nedeniyle aşırı sıcak hava ortak konumuz haline geldi. Bu dönemde dikkatli olmamız gereken şeylerden biri de alkol tüketimi. İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Dahiliye Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Sami İslamoğlu, sıcak havalarda tüketilen alkolün ısı ve güneş çarpmasını kolaylaştırıcı bir faktör haline geldiğine dikkat çekerek uyarılarda bulunuyor. İslamoğlu, ''Alkol, vücudumuzdan fazla miktarda su atılmasına neden olduğu için ısı ve güneş çarpmasını kolaylaştırır. Özellikle deniz kenarında güneşin altında alkol tüketilmemelidir” diyor.

        REKLAM

        BAŞ DÖNMESİ VE BAŞ AĞRISINA NEDEN OLUYOR

        Alkolün bilinen en önemli etkisinin vücuttaki su seviyesini azaltarak dehidrasyona (sıvı kaybı) yol açması olduğuna dikkat çeken İslamoğlu devam ediyor; “Hem alkol almak hem de güneşin en sıcak olduğu saatlerde dışarı çıkmak dehidrasyon nedenidir. Alkol, vücuttaki nemin kaybedilmesine neden olmakla kalmayıp aynı zamanda idrar söktürür. Bu denkleme terlemeyi de eklediğinizde, büyük bir tehlikeye dönüşerek baş dönmesine, ağız kuruluğuna, baş ağrısına ve aşırı ısınma riskine neden olabilir.”

        Doç. Dr. Mehmet Sami İslamoğlu
        Doç. Dr. Mehmet Sami İslamoğlu

        KALP KRİZİ RİSKİ

        Aşırı güneş ışığına maruziyet tek olarak bile bir risk faktörüyken, bu duruma alkol tüketiminin eklenmesinin sorunu artırabileceğini söyleyen İslamoğlu, bu durumda kan seviyesindeki ani değişimlerin ve aşırı yorgunluk sonucu istenmeyen kalp ataklarının görülme olasılığının çok daha fazla olduğunu vurguluyor.

        ENERJİ DÜŞÜKLÜĞÜNE YOL AÇAR

        Doç. Dr. Mehmet Sami İslamoğlu, alkol tüketiminin vücut için son derece yorucu olduğunu söyleyerek, “Özellikle gündüz güneş altında alınan alkol, gece kişiye uykusuzluk olarak geri dönebilir. Kana karışan alkolün miktarına göre vücut onu dışarı atmak için yoğun çaba sarf ettiği için bu ağır çalışma beynin derin uykuya geçmesini engeller” diyor.

        ANİ OLUŞAN KALP SORUNLARININ NEDENİ OLABİLİR Mİ?

        Aşırı sıcaklarla baş etmek için öncelikle su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen İslamoğlu, “Artan sıcaklarla birlikte havadaki nem oranının artışı su ve mineral kaybı anlamına gelir. Su kaybıyla vücudun tuz, sodyum ve potasyum oranı düşer. Bu durumda günde en az 3 litre su tüketilmesi çok önemlidir. Önerimiz bol miktarda tuzlu ayran içilmesi yönündedir. Maden suyu ve soda da tüketilmesinde yarar olan sıvılar arasındadır” diyerek devam ediyor; “Aşırı terlemede (özellikle de kilo sorunu yaşayan kişilerde) vücutta kaybolan sıvı, kan akışkanlığında azalmaya ve koyulaşmaya neden olur. Kan, sıcak ortamda kendini soğutmak amacıyla cilde hücum ederken kan basıncı düşebilir veya yükselebilir. Bu durum kalbin aşırı çalışmasına, beklenmedik kalp krizlerine, ritim bozukluklarına, ani oluşan ve hastaneye yatmayı gerektirecek kalp yetersizliklerine yol açabilir. Bu sorunları yaşamamak için dikkatli ve bilinçli olunmasını öneririz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        James Webb'ten büyüleyen kare
        James Webb'ten büyüleyen kare
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Aklandı
        Aklandı
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Fener alayı!
        Fener alayı!