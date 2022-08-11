Rektör Özkan, rahim nakliyle dünyaya gelen "Ömer Özkan" bebekle buluştu 0:00 / 0:00

AA

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 2011'de dünyada ilk olduğu bildirilen operasyonla kadavradan rahim nakledildikten sonra 4 Haziran 2020'de annelik sevinci yaşayan Derya Sert, eşi Mustafa ve 2 yaşındaki oğlu "Ömer Özkan", Akdeniz Üniversitesi Hastanesine geldi. Sert ailesi, rahim naklini gerçekleştiren ekibin başındaki, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştü.

"RAHİM NAKLİ BİRÇOK KADIN İÇİN UMUT OLDU" Daha sonra aile, Özkan'ı makamında ziyaret etti. Rektör Özkan, bebeğin elinden tutarak bir süre yürüttü, makamına oturttu. Aile ile de sohbet eden Özkan, rahim naklinin birçok kadın için umut olduğunu belirtti.

"DERYA SERT DÜNYA İÇİN BİR İLK" Derya Sert'in dünya için bir ilk olduğunu vurgulayan Özkan, "Onun ameliyatı ve sonrasında hamilelik sürecinde yaşadıklarımız tüm dünya için örnek teşkil etti. Derya'nın ardından onlarca ameliyat yapıldı. Dünyada onlarca aile çocuk sahibi oldu, onlara umut oldu" ifadesini kullandı.