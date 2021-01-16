Rektör Özlenen Özkan: Ya aşı olacağız ya korona

"Ya aşı olacağız ya korona" 0:00 / 0:00

İHA

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Sağlık Bakanlığının getirttiği aşının çok güvenli olduğunu düşündüğünü belirterek bunun verimliliğinin etkisinin zaman içinde ortaya çıkacağını ancak şu an için ellerindeki en güçlü ve tek silahın aşı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde CoronaVac aşılamasının ilk gününde 370 sağlık çalışanının aşılandığı bilgisini verdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında devam eden aşı uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, aşılama çalışmalarının gayet iyi bir şekilde devam ettiğini söyleyerek “Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın aşı olması da örnek olması bakımından oldukça önemliydi. Vatandaşlarımızdan ilgi ve güveni daha da arttı. Bugüne kadar 370 sağlık çalışanımız Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde aşılanmış durumda. Herhangi bir aksaklık yaşamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

"AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FAZ-3 ÇALIŞMALARINDA YER ALDI"

Akdeniz Üniversitesi olarak Faz-3 çalışmalarında yer aldıklarını ifade eden Özkan, “Faz-3 çalışmalarındaki gönüllüleri de göz önüne aldığımız zaman ciddi bir yan etki beklemiyoruz. Ben ilk gönüllüydüm herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Gayet iyi gidiyor, geri dönüşlerde de ciddi bir yan etki tariflenmedi. Körlük yeni kırıldı, aşıya denk geldiğimi öğrendim ben. Antikorlarımız yüksek seviyede, aşıya denk gelen arkadaşlarımızın da antikorları gayet iyi. Sinovac aşısına bu anlamda güvenimiz tam” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen plana göre ikinci dozların 28 gün sonra yapılacağını belirten Özkan, “Gelen aşılara göre dört grup halinde aşılama devam edecek. Burada önemli olan aşıya güvenip de maskeyi, mesafeyi geri plana atmamak. Bu önemli çünkü sadece Türkiye’de değil Dünya’da da yeterli miktarda insanın aşılanması gerekiyor ki biz güvende olalım. Bu anlamda önümüzde kısa bir süreç yok hala aslına bakarsanız” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının büyük bir organizasyonla aşıları dağıttığını söyleyen Özkan, “Sağlık Bakanlığının verdiği plana göre önce sağlık çalışanları daha sonrada ikinci ve üçüncü gruptaki insanlar merkezi randevu sisteminden aşılarını nerede olacaklarını ne zaman olacaklarını öğrenebilecekler. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak da aşı odaları için ayrı bir binayı ayırdık. Hastalar başka hastalarla bir araya gelmeden sadece aşı için binaya gelip aşıyı olduktan sonra rahat bir şekilde evlerine dönecekler. Bu anlamda aşılama sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak” dedi.

"YA AŞI OLACAĞIZ YA KORONA, BUNA HALKIMIZ KARAR VERECEK"

Türkiye’deki aşılama sayılarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özkan, Türkiye’deki aşılama, Avrupa’ya ve Amerika’ya oranla baktığımız zaman hakikaten çok sıkıntısız ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Sadece Akdeniz Üniversitesi’nde 370 sağlık çalışanımız aşı oldu. Bütün dünyaya örnek olacak şekilde aşılama çalışmalarımız mükemmel diyebileceğim şekilde ilerliyor. Çokta mutlu ediyor bu beni. Ya aşı olacağız ya korona, buna tabi halkımız karar verecek. Ama eminim ki insanlar en kısa zamanda aşı olmak için sıraya girecekler. Çünkü dünyanın şu an için başka bir silahı yok elinde. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın getirttiği aşının çok güvenli olduğunu düşünüyorum. Tabi bunun efektivitesi, etkisi zaman içinde ortaya çıkacak. Ancak şu an için elimizdeki en güçlü ve tek silah aşı" şeklinde konuştu.