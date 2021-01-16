Rektör Özlenen Özkan: Ya aşı olacağız ya korona

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkRektör Özlenen Özkan: Ya aşı olacağız ya korona - Haberler
ABONE OL

Rektör Özlenen Özkan: Ya aşı olacağız ya korona

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Sağlık Bakanlığının getirttiği aşının çok güvenli olduğunu düşündüğünü söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Ya aşı olacağız ya korona, buna tabi halkımız karar verecek. Ama eminim ki insanlar en kısa zamanda aşı olmak için sıraya girecekler. Çünkü dünyanın şu an için başka bir silahı yok elinde" dedi

Rektör Özlenen Özkan: Ya aşı olacağız ya korona - Haberler
"Ya aşı olacağız ya korona"
0:00 / 0:00
İHA

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Sağlık Bakanlığının getirttiği aşının çok güvenli olduğunu düşündüğünü belirterek bunun verimliliğinin etkisinin zaman içinde ortaya çıkacağını ancak şu an için ellerindeki en güçlü ve tek silahın aşı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde CoronaVac aşılamasının ilk gününde 370 sağlık çalışanının aşılandığı bilgisini verdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında devam eden aşı uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, aşılama çalışmalarının gayet iyi bir şekilde devam ettiğini söyleyerek “Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın aşı olması da örnek olması bakımından oldukça önemliydi. Vatandaşlarımızdan ilgi ve güveni daha da arttı. Bugüne kadar 370 sağlık çalışanımız Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde aşılanmış durumda. Herhangi bir aksaklık yaşamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

"AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FAZ-3 ÇALIŞMALARINDA YER ALDI"

Akdeniz Üniversitesi olarak Faz-3 çalışmalarında yer aldıklarını ifade eden Özkan, “Faz-3 çalışmalarındaki gönüllüleri de göz önüne aldığımız zaman ciddi bir yan etki beklemiyoruz. Ben ilk gönüllüydüm herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Gayet iyi gidiyor, geri dönüşlerde de ciddi bir yan etki tariflenmedi. Körlük yeni kırıldı, aşıya denk geldiğimi öğrendim ben. Antikorlarımız yüksek seviyede, aşıya denk gelen arkadaşlarımızın da antikorları gayet iyi. Sinovac aşısına bu anlamda güvenimiz tam” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen plana göre ikinci dozların 28 gün sonra yapılacağını belirten Özkan, “Gelen aşılara göre dört grup halinde aşılama devam edecek. Burada önemli olan aşıya güvenip de maskeyi, mesafeyi geri plana atmamak. Bu önemli çünkü sadece Türkiye’de değil Dünya’da da yeterli miktarda insanın aşılanması gerekiyor ki biz güvende olalım. Bu anlamda önümüzde kısa bir süreç yok hala aslına bakarsanız” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının büyük bir organizasyonla aşıları dağıttığını söyleyen Özkan, “Sağlık Bakanlığının verdiği plana göre önce sağlık çalışanları daha sonrada ikinci ve üçüncü gruptaki insanlar merkezi randevu sisteminden aşılarını nerede olacaklarını ne zaman olacaklarını öğrenebilecekler. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak da aşı odaları için ayrı bir binayı ayırdık. Hastalar başka hastalarla bir araya gelmeden sadece aşı için binaya gelip aşıyı olduktan sonra rahat bir şekilde evlerine dönecekler. Bu anlamda aşılama sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak” dedi.

"YA AŞI OLACAĞIZ YA KORONA, BUNA HALKIMIZ KARAR VERECEK"

Türkiye’deki aşılama sayılarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özkan, Türkiye’deki aşılama, Avrupa’ya ve Amerika’ya oranla baktığımız zaman hakikaten çok sıkıntısız ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Sadece Akdeniz Üniversitesi’nde 370 sağlık çalışanımız aşı oldu. Bütün dünyaya örnek olacak şekilde aşılama çalışmalarımız mükemmel diyebileceğim şekilde ilerliyor. Çokta mutlu ediyor bu beni. Ya aşı olacağız ya korona, buna tabi halkımız karar verecek. Ama eminim ki insanlar en kısa zamanda aşı olmak için sıraya girecekler. Çünkü dünyanın şu an için başka bir silahı yok elinde. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın getirttiği aşının çok güvenli olduğunu düşünüyorum. Tabi bunun efektivitesi, etkisi zaman içinde ortaya çıkacak. Ancak şu an için elimizdeki en güçlü ve tek silah aşı" şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid-19 savaşçıları aşıyla moral buldu
SAĞLIKCovid-19 savaşçıları aşıyla moral buldu
ABD'de Covid-19'a karşı aşılamada öncelik tartışmaları sürüyor - Haberler
SAĞLIKABD'de aşı önceliği tartışması!
ŞOKE ETTİ! Kanser sandılar, biyopsi bile yapıldı ama... Akciğerinden öyle bir şey çıktı ki... - Haberler
SAĞLIKKanser sandılar! Akciğerinden öyle bir şey çıktı ki... ...
Eğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz omuza
SAĞLIKEğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz omuza
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: 2 farklı aşı vurulmaya gerek yok
SAĞLIK2 farklı aşı yaptırabilir miyiz?
BAŞARDILAR! Sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirildi - Haberler
SAĞLIKSivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü ...
Covid sonrası akciğerleri yenileyecek 7 önemli egzersiz - Haberler
SAĞLIKCovid sonrası akciğerleri yenileyecek 7 önemli ...
Sudan sorular araştırmasından çarpıcı sonuçlar! Su içmeyi unutuyoruz!
SAĞLIKNe kadar su içmeliyiz?
Kanser hastaları COVID-19 aşısı olmalı mı?
SAĞLIKKanser hastaları COVID-19 aşısı olmalı mı?
Koronavirüs belirtileri nelerdir? Corona virüsü ilk belirtileri...
SAĞLIKKoronavirüs belirtileri nelerdir?