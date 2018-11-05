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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal
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Rektörden öğrenciye şaşırtan yanıt!

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, bir öğrencisinin, "Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar" sözlerine, "Ne yapalım ağızlarına biber mi sürelim" diye cevap verdi

05.11.2018 - 13:24 | Güncelleme: İHA

Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan Nuran Çal, hafta sonu üniversite içerisinde bulunan bir kafeye Galatasaray ile Fenerbahçe maçını izlemeye gitti. Burada erkeklerin cinsiyetçi küfürler ettiğini iddia eden Nuran Çal, durumu sosyal medya hesabı üzerinden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal’a anlatarak, “Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürlerle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar” diye yazdı.

Rektör Ünal ise ilginç bir cevap vererek, “Ne yapalım Nuran ağızlarına biber mi sürelim” diye cevap verdi. Rektör ve üniversite öğrencisi arasında yaşanan bu diyalog yüzlerce kişi tarafından beğenilerek, paylaşıldı.

Öte yandan, başka bir öğrenci ise paylaşımın altına, "Bu tarz şeyleri buraya yazdığınızda bütün maç organizasyonları kaldırılır. Bunun bir çözümü yok ki. Küfür her yerde var. Rektör elinde biberle sokakta küfredenleri mi kovalasın" yazdı. 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 17 dakika önce
    bence guzel cevap terbiye ailede baslar ailesi terbiye veremediyse rektor ne yapsin. mac izlemeyi yasaklasan ozgurlukleri yasakliyosunuz dersiniz
  • Misafir 18 dakika önce
    Doğru demiş
  • Misafir 19 dakika önce
    seviyesiz cevap
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