Renault'nun en büyük dördüncü pazarı Türkiye oldu

Renault Group, 2025 yılının ilk dokuz ayında gelirini 39.1 milyar Euro'ya taşıdı. Yapılan açıklamaya göre, bu sonuç 2024’ün üçüncü çeyreğine göre yüzde 3.7, sabit döviz kurlarıyla yüzde 5.1 artış anlamına geliyor.

Renault'un otomotiv geliri de 34.3 milyar Euro seviyesine ulaşırken, 2024 üçüncü çeyreğine göre yüzde 1.7, sabit döviz kurlarıyla ise yüzde 3.1’lik bir büyüme kaydedildi.

2025’in üçüncü çeyreğinde grup geliri 11.4 milyar Euro, 2024 üçüncü çeyreğe göre yüzde 6.8, sabit döviz kurlarıyla ise yüzde 8.5 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv segmenti gelirleri aynı dönemde 9.8 milyar Euro oldu, bu rakam 2024 üçüncü çeyreğe göre yüzde 5, sabit döviz kurlarıyla yüzde 6.8 değişim gösterdi.

Renault Group’un bu dönemde satışları yüzde 9.8’lik artış gösterdi. 2025’in üçüncü çeyreğinde toplam 529 bin 486 araç satışı gerçekleşirken, uluslararası satışlar yüzde 14.9, Avrupa satışları ise yüzde 7.5 oranında büyüdü.

İlk dokuz ayda toplam satış hacmi yüzde 3.8 artışla 1 milyon 698 bin 964 araca ulaştı ve grup Avrupa genelinde üçüncü sıradaki konumunu korudu.