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        Haberler Dünyadan Renee Zellweger yıllar önce oyunculuğa ara verdiği 6 yılda neler yaptığını açıkladı

        Renee Zellweger yıllar önce oyunculuğa ara verdiği 6 yılda neler yaptığını açıkladı

        'Bridget Jones'un Günlüğü' serisinin ünlü yıldızı Renee Zellweger, 2010 yılından sonra oyunculuğa 6 yıl ara vermesinin nedenini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 17:51 Güncelleme: 16.01.2025 - 17:51
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        6 yıllık arada ne yaptığını açıkladı
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        'Bridget Jones'un Günlüğü' filmiyle yıldızı parlayan Renee Zellweger, 2010 ile 2016 yılları arasında, neden oyunculuktan uzak kaldığını açıkladı.

        2010'da Olivier Dahan yönetmenliğindeki 'Aşk Şarkım' (My Own Love Song) filmini çektikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren ve 2016'da 'Bridget Jones'un Bebeği'nde ikonik Bridget Jones karakterine yeniden hayat vermek üzere kamera karşısına geçen Zellweger, son röportajında kararının arkasındaki sebebi anlattı.

        İngiliz Vogue'da yayımlanan röportajında rol arkadaşı Hugh Grant'in sorularını yanıtlayan Zellweger, "Kendi sesimden bıkmıştım. Çalışırken, şöyle diyordum: 'Aman Tanrım, seni dinliyorum. Yine mi üzgünsün, Renee? Ah, bu senin çılgın sesin mi?' Aynı duygusal deneyimlerin tekrarıydı" diye konuştu.

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        Zellweger, oyunculuk yapmadığı yıllarda çeşitli hobilerle ilgilendiğini, epey meşgul olduğunu söylerken, "Beste yaptım ve uluslararası hukuk okudum. Bir ev inşa ettim, bir çift yaşlı köpeği kurtardım, bir yapım şirketine dönüşen bir ortaklık kurdum, hasta bir arkadaşıma kampanya düzenleyerek bağış topladım, ailemle ve vaftiz çocuklarımla çok zaman geçirdim, köpeklerle ülkeyi dolaştım. Sağlığıma kavuştum" dedi.

        İki Oscar ödüllü 55 yaşındaki oyuncu, Bridget Jones serisinin dördüncü filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

        Sevgililer Günü'nde gösterilecek 'Bridget Jones Onun İçin Çıldırıyor' filmiyle beyazperdeye dönecek olan oyuncu, Bridget Jones karakterini yeniden canlandırmasıyla ilgili, "Onu seviyorum. Ve onun hikayesi henüz bitmedi" dedi.

        ABD'li oyuncu, 2004'te 'Soğuk Dağ' filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü, 2020'de de 'Judy' filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.

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        #Renee Zellweger
        #Bridget Jones
        #Bridget Jones Onun İçin Çıldırıyor
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