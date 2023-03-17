'Renkler ve Kimlikler' sergisi EArt'ta

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Ulusal ve uluslararası alanda tanınan çağdaş sanatın önemli isimleri Burcu Yavuz, Ertuğrul Berberoğlu, Gülçin Aslandoğan, Seydi Murat Koç ve Alea Pınar du Pre’nin eserlerinden oluşan 'Renkler ve Kimlikler' adlı sergi EArt galeride sanatseverlerle buluşuyor.

Ertuğrul Berberoğlu

Tek bir rengin izleyicide güçlü bir hakimiyet kurduğu ve düşüşün tam sınırında insanlarda, arzu ettikleri duyguları ve düşünceleri harekete geçirebilme hissi uyandırdığı üç boyutlu eserleriyle tanınan Ertuğrul Berberoğlu, neon ve canlı renklerle yeniden yorumladığı “Düşüş” serisi ile sergide yer alıyor. Sanatçının “Geçit” serisi ile adeta buruşturulmuş bir duvar etkisi yarattığı heykelleri bu kez karşımıza tavan sarkıtları ile çıkarak izleyicide sınır kavramını ortadan kaldırıyor.

Eserlerinde, evrenin bilinmezliğinde zamanın ve mekanın olmadığı üç boyutlu bir dünya sunan Burcu Yavuz, farklı teknik kullanarak kontra üzeri kumaş çalıştığı yeni serisi 'Den’i ilk kez sanatseverlerle tanıştırıyor. Kare ve dikdörtgen formda çalıştığı yeni seride sanatçı, eserlerinin sonunu izleyiciye bırakarak sanatseverleri akışta bırakıyor.

Gülçin Aslandoğan

Merkezinde doğuşu simgeleyen 'Patlama'nın yer aldığı serisinde kullandığı renk geçişleri ile bilinen Gülçin Aslandoğan; dünyaya gelip giden insanları anlattığı ve sanatseverler tarafından oldukça ilgi gören serisinde bu kez bordodan neon pembeye kadar farklı renk kartelaları ile çalışarak izleyiciyi renklerin dünyasında kısa bir yolculuğa çıkarıyor.



Alea Pınar du Pre

Seydi Murat Koç’un umudu ince bir çizgiyle naif heyecanlar içinde karşımıza çıkardığı 'İnsanlar Alemi' serisinden eserlerinde yer aldığı sergide Alea Pınar du Pre; dijital çağın kendisine sunduğu olanakları kullanarak geleneksel malzeme olan tuvalde portrelerin farklı açılardan üst üste binmesi ile oluşturduğu 'Space / Time' serisini 'piping' tekniği ile yorumladığı yeni eserleriyle izleyiciyle buluşuyor.

EArt Galeri’nin “Renkler ve Kimlikler” sergisi 7 Mayıs Pazar gününe kadar Salı-Pazar 10.30-18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.