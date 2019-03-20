Çocukların, opera ve bale sanatlarına olan ilgilerini arttırmak amacıyla İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında düzenleyeceği resim yarışmasına başvurular başladı. Türkiye çapında 7 - 11 yaş arası çocukların yaptıkları resimler, ressamlar tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimler, 21 Nisan – 19 Mayıs 2019 arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Fuayesi'nde sergilenecek.

Sürpriz ödüllerin verileceği yarışmada, ilk üç derecenin yanında iki mansiyon ödülü sahiplerini bulacak. Ayrıca, her yıl olduğu olduğu gibi birinci seçilen resim, önümüzdeki yılın afişi olarak belirlenecek.

Yarışmaya son katılım tarihi: 12 Nisan 2019.