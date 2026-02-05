Habertürk
        Resimli Cuma mesajları 2026: Ayetli, anlamlı, dualı, hadisli, kısa, uzun, yeni, farklı, en güzel Hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri

        En güzel cuma mesajları 2026: Ayetli, anlamlı, dualı, resimli hayırlı cumalar mesajları

        Şubat ayının ilk cuma namazı için bekleyiş sürerken, resimli cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve mobil platformlar üzerinden paylaşılan cuma mesajları, kullanıcıların manevi duygularını ifade etmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu mübarek günde birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte ayetli, anlamlı, resimli hayırlı cumalar mesajları...

        Giriş: 05.02.2026 - 22:50 Güncelleme: 06.02.2026 - 07:54
        1

        Bir cuma namazı için geri sayım başladı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel sözlü tebriklerin yerini dijital paylaşımlar aldı. WhatsApp, Instagram, Facebook ve X gibi sosyal platformlarda cuma mesajları paylaşımları öne çıktı. Cuma namazı öncesinde sevdiklerine sosyal mecralar üzerinden cuma mesajı göndermek isteyenler, ayetli, anlamlı, kısa, uzun, yeni, resimli cuma mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. İşte en güzel, resimli cumanız mübarek olsun mesajları...

        2

        EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        3

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        4

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

        5

        Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

        6

        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        7

        RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        8

        Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

        9

        Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        10

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        11

        Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

        12

        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        13

        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        14

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        15

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        16

        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat ban. Hayırlı Cumalar!

        17

        Cumanız mübarek olsun, hayırlı cumalar!

