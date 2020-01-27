Faiz oranları ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar merak ediliyordu. 24 Ocak 2020 tarihli ve 31018 Sayılı Resmi Gazete yayınlandı. Yayımlanan ilanlar bu tarihten itibaren geçerli olacak. İşte Resmi Gazete'de öne çıkan ilanlar şunlar:

– Okan Üniversitesi Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Okan Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Okan Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

RESMİ GAZETE 27 OCAK 2020

Resmi Gazete'de yer alan ilanların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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RESMİ GAZETE NEDİR?

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır.