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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete'de bugün neler var? 17 Haziran Resmi Gazete kararları: İşte 17 Haziran 2025 Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları

        Türkiye'nin resmi karar ve düzenlemelerinin duyurulduğu Resmi Gazete, 17 Haziran 2025 tarihli sayısıyla gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Özellikle ekonomi, eğitim ve çevre konularında yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte 17 Haziran tarihli Resmi Gazete'nin detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 01:16 Güncelleme: 17.06.2025 - 01:16
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        Resmi Gazete, 17 Haziran 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. Vatandaşlar, iş dünyası ve kamu kuruluşları için önemli bir bilgi kaynağı olan Resmi Gazete, ülkenin yönetim politikalarına ışık tutmaya devam ediyor. Peki, 17 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARI

        –– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9977)

        3

        YÖNETMELİKLER

        –– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Fırat Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        KURUL KARARI

        –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/06/2025 Tarihli ve 11226 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        17 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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