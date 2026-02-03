Resmi Gazete'de bugün neler var? 3 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları neler?
Türkiye'de yasaların ve yönetmeliklerin resmiyet kazandığı kaynak olan Resmi Gazete'nin 3 Şubat 2026 tarihli sayısı yayımlandı. Ekonomi, çevre, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda yeni düzenlemelerin yer aldığı sayıda, özellikle iş dünyasını ilgilendiren yönetmelik değişiklikleri dikkat çekiyor. İşte 3 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Beykent Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri