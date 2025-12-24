PASAPORT VE SÜRÜCÜ BELGESİ BEDELİ NE KADAR OLDU?

Yeni düzenlemeye göre, vatandaşların en çok talep ettiği belgelerden biri olan pasaport bedeli 1.351,00 TL olarak belirlendi.

Ehliyet ve sürücü çalışma belgeleri için ödenecek değerli kağıt bedeli ise 1.690,00 TL oldu.

Kimlik Kartlarında "Kayıp" Cezası Farkı

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları için belirlenen ücretlerde, kartın değiştirilme nedenine göre fiyat farkı gözetildi.

Buna göre:

* Kanuni bildirim süresi dışında doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartları için 220,00 TL,

* Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartları için ise 440,00 TL ödenmesi gerekecek.