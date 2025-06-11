11 Haziran Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra tebliğler dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...