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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 11 Haziran 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararlar neler?

        Resmi Gazete kararları yayımlandı: 11 Haziran 2025 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararlar neler?" İşte 11 Haziran 2025 Çarşamba Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 00:57 Güncelleme: 11.06.2025 - 00:57
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        11 Haziran Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra tebliğler dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

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        11 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

        –– Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        TEBLİĞLER

        –– İşkolu Tespit Kararları (No: 2025/60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72)

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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